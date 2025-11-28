【コミプレ新連載】『蜜夜さんはサキュバスらしい』11月28日連載スタート！“自称”サキュバスに振り回される、予測不能なデタラメ学園ラブコメディ！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、本日2025年11月28日（金）より、新連載『蜜夜さんはサキュバスらしい』（著：瑠沢）を公開いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335607&id=bodyimage1】
（C）瑠沢 / ヒーローズ
『蜜夜さんはサキュバスらしい』
著：瑠沢
本作『蜜夜さんはサキュバスらしい』が初の連載作品となる、卓越したセンスと繊細な筆致が魅力の新進気鋭の作家。
掲載URL：https://viewer.heros-web.com/episode/2551460909810243936
【あらすじ】
「僕は、サキュバスだ」
放課後、図書委員として働く生真面目ボーイの真島 俊。
そこに毎回現れる、腹の底が読めないミステリアスな蜜夜さん。
ある日、いつもの作業中、突然に蜜夜さんが迫り来て、サキュバスだと暴露する！
しかし、サキュバスらしい妖艶さとは正反対の、“色気ゼロ”で…!?
“自称”サキュバスに振り回される、予測不能なデタラメ学園ラブコメディ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335607&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335607&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335607&id=bodyimage4】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
