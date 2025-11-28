シリーズ累計販売個数400,000個突破※2のジェンダーレスコスメブランド「NALC（ナルク）」（株式会社G.Oホールディングス ：大阪府大阪市）は、肌に優しく角質をしっかり落とす、天然とうもろこしスクラブ※1「NALC ボディスクラブパック」を発売いたします。顔だけでなく、全身の肌をケアする時代の今、NALCは、これまでスクラブを諦めていた敏感肌の方にもお使えいただける優しさと、角質ケア後のつっぱり感を防ぐ潤いを両立。さらに、パートナーとシェアできる高機能な設計でありながら、濡れた手でも手軽に使え、最後までフレッシュさを保つポンプ式を採用するなど、多様な願いを一本で叶える、新発想の多機能アイテムとなっています。是非、お試しくださいませ。■製品ページ楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/import-garden/nalc-bodyscrubpack/Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZTFSG8N※1 トウモロコシ穂軸(スクラブ剤) ※2 2025年11月11日時点

■製品概要

【ポイント1】敏感肌でも使用可能な 「天然とうもろこしスクラブ※1」を採用

肌への刺激を考慮し、粒子が細かく多孔質である「とうもろこしの穂軸」をスクラブ剤として採用。 肌あたりは優しく、角質はしっかりオフ※3！洗うたび透明感のある肌へ導きます。※3 洗浄効果による

【ポイント2】濡れた手でもサッと使える。 シェアにも最適な「エアレスポンプ」を採用

バスタイム中に手軽にサッと使えるポンプ式で、水が入りにくく、中身が空気に触れにくい 「エアレスポンプ」を採用。いつでも清潔な状態で、最後の1プッシュまでフレッシュな状態を保ちます。性別を問わないクリーンなデザインと香りで、 パートナーとのシェアコスメにも最適です。

【ポイント3】 4つの無添加処方と7種の美容液成分を惜しみなく配合し、肌にハリと潤いを

■ハリのある肌へ導く美容成分プラセンタエキス、ビタミンC誘導体■肌ケア成分 CICAエキス、ハトムギ種子エキス、 グリチルリチン酸ジカリウム■4つの無添加 エタノール、合成着色料、紫外線吸収剤、シリコン

【ポイント4】まるでボディクリームのような洗い上がりの保湿力

7種の潤い保湿成分を贅沢に配合。 スクラブ後の肌を潤いで包み込み、まるでボディクリームを塗った後のようなしっとり感が続きます。 慌ただしいバスタイム後も、急いで保湿ケアをする必要がありません。

NALC ボディスクラブパック

天然とうもろこしスクラブ※1で肌を”傷つけず”、角質をスッキリオフ※3！ワンプッシュで手軽に使えるポンプ式。最後までフレッシュで衛生的に使用できます。

容量:380g香り:シトラスグリーンティー 販売元:株式会社G.Oホールディングス 価格:3,960円(税込) 発売日：11月⭕️日流通:オンライン各店(Amazon・楽天市場・ Yahooショッピング・公式サイト)

■ブランド概要

『NALC』（ナルク）／ジェンダーレスコスメブランド

美はジェンダーを超えるジェンダーを超えて、年齢を超えて、肌質を超えて。外面からも内面からも、美しさを引き出そう。どんな価値観をもっていてもいい。いつからスタートしてもいい。一人で悩まなくてもいい。実力のある化粧品と、NALCと、自分らしく生きていく。