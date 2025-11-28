【北海道・東京・大阪・京都限定】春節前の訪日中国人向けプロモーション強化キャンペーンを実施

合同会社takpa

中国市場進出支援・インバウンド向けSNSマーケティングを手がけるtakpa（本社：北海道札幌市）は、訪日中国人観光客の集客支援を目的とし、2026年春節シーズンに向けた「RED（小紅書）プロモーションキャンペーン」を実施します。本キャンペーンは、北海道・東京・大阪・京都の4エリア限定で、通常6ヶ月以上の契約が必要なRED運用・インフルエンサー施策を1ヶ月の～短期契約で試せる特別プランとして提供いたします。

緊張が高まる中で、訪日中国人観光客への影響は？

昨今、アジア情勢の変化や日中関係の報道を受けて、「この春節、日本に中国人観光客は来るのか？」という不安の声が高まっています。一方で、小紅書（RED）上では依然として「日本旅行」関連の投稿が人気コンテンツとして注目を集めており、ユーザーの声も二極化しています。

・「政治的な問題とは切り分けて、日本への旅行は楽しみたい」「日本旅行はずっと計画していたから、予定通り行くつもり」

・「情勢が落ち着いてから延期するつもり」「安全かどうかを見ながら判断したい」

訪日意欲そのものは依然として高く、「状況を見て判断する」「旅行準備だけはしておく」といった投稿も多く見受けられます。

春節（旧正月）への影響は？

2026年の春節（旧正月）は2月17日（火）。その前後を含む2月15日～23日の9連休は、中国国内外における年間最大の旅行シーズンです。例年、この期間には多くの中国人観光客が日本を訪れ、経済効果も大きく、観光・飲食業界にとっては非常に重要な時期です。

しかし、情勢不安や報道の影響を受け、「今年は春節旅行客が自然と増加することは期待できない」と危機感を抱く事業者も少なくありません。その一方で、「だからこそオンラインで能動的に情報発信を強化し、旅行の候補に入れてもらう必要がある」という声も増えています。

2026年の春節連休の日程

takpaのキャンペーン内容：短期・低リスクでREDを試せる

通常、当社のRED施策は効果検証のため6ヶ月契約が前提ですが、今回は以下の特別プランを提供します。

【REDインフルエンサーマーケティング】

通常：6ヶ月契約 → キャンペーン特典：1ヶ月～のスポット契約OK

費用：2名招待で5万円～（一部エリア限定）

対象：訪日中国人を想定した飲食店・観光施設・小売店 など

【アカウント運用（公式アカウント・店舗アカウント）】

通常：6ヶ月契約 → キャンペーン特典：3ヶ月契約～OK

アカウント設計・翻訳・タグ設計・レポートまで一括対応

takpaの強み

・️中国人インフルエンサーとの強固な独自ネットワーク

・️弁護士監修の契約・法令遵守体制

・️国内外での豊富な導入実績

・️スモールスタートしやすい明朗な価格体系

・️RED運用に特化した日本企業としては数少ない実行体制

takpa12月限定キャンペーン

お申し込み・お問い合わせ

実施期間：2025年12月末までのお申し込み限定

合同会社takpa

公式HP：https://takpa-jp.com

メール：contact@takpa-jp.com

中田 結依香（代表）

※REDインフルエンサー施策は一部エリア限定です。ご希望のエリアで実施可能かどうか、お気軽にご相談ください。