生乳生産量本州第１位を誇る栃木県で、持続的可能な循環型酪農に取り組む那須千本松牧場 (運営：ホウライ株式会社：東京都中央区、代表取締役社長兼社長執行役員 CEO：小野直樹)は、2025年11月28日（金）、埼玉県羽生市「イオンモール羽生」のリニューアルにあわせ、フードコート「フードフォレスト」内にソフトクリームショップをオープンいたします。

ホウライが運営する直営店舗としては6店舗目となり、埼玉県内への出店は2店舗目となります。イオンモール羽生は、今秋、グルメやライフスタイル型専門店、ファッション、サービス店舗など新規19店舗を含む25店舗のリニューアルを行う予定で、牧場直営の「本格ソフトクリーム専門店」のイオンモール羽生への出店は初めてとなります。看板メニューである「千本松ミルクソフト」をはじめ、那須千本松牧場のスイーツ、乳製品等29種類の商品（フードコートメニュー・物販）を取り揃えます。当社の業績の約4割を担う牧場事業の成長戦略の中核事業として、ソフトクリームショップ事業を通じて顧客接点を拡大し、循環型酪農を通じた「PURE MILK FARM」のブランド発信を都市部にて強化してまいります。

■こだわりの商品ラインアップ：

1. 牧場自慢のミルクスイーツ & ドリンク

「PURE MILK FARM」のコンセプトのもと、千本松牧場が自社のしぼりたて生乳を使ったこだわりのスイーツやドリンクを販売します。看板メニューは、ミルクの旨味がしっかり感じられながらも、口どけさっぱり、優しい甘さが特徴の名物ソフトクリーム。さらに、千本松牧場ミルクコーヒーを使用したミルクコーヒーシェイク、栃木のいちごから作った特製ソースを使用したサンデー、シェイク等、23種類のメニューをご用意しています。

2. お土産にもぴったりな牧場スイーツ

牧場の工房で手作りした PURE MILKプリン をはじめ、那須千本松牧場ならではのお菓子（ミルクポップコーン、ひとくちシュガーラスク）等6種類を物販用に取り揃えています。

■販売予定商品の一例：

千本松ミルクソフト 470円年間数十万本以上の売り上げを誇る、しぼりたての生乳で作った”さっぱりとした甘さ”と”なめらかさ”が自慢のソフトクリーム。

ミルクコーヒーシェイク 500円自慢のソフトクリームにカフェインフリー、砂糖不使用のミルクコーヒーを注いだ、やさしい甘さのシェイク。

PURE MILK プリン（ミルク） 1個 490円牧場内の工房で手作り、余計なものは一切加えず、千本松牧場の牛乳本来の甘さと香りが広がるミルクプリンです。

■店舗概要：

・名称：千本松牧場イオンモール羽生店（フードフォレスト3階）・場所：埼玉県羽生市川崎2-281-3 3階・営業時間：10：00～21：00（ラストオーダー20：30）・フードコートメニュー：23種類 物販：６種類・オープン日：11月28日（金）※価格はすべて税込です。

■那須千本松牧場について：

130年以上の歴史を持ち、「自然との共生」をテーマに、本州最大規模の循環型酪農を実践しています。2025年4月にグランドオープンを迎え、那須野が原の雄大な景観を望む「千本松テラス」、源泉かけ流しの温泉水を活用した「じゃぶじゃぶ池」、約100匹の動物とふれあえる「どうぶつふれあい広場」、四季折々の自然を楽しめる全長4kmのサイクリングコースなど、自然とふれあう多彩な体験が揃っています。入場料・駐車場料金無料で1日中楽しめる牧場です。

■那須千本松牧場が大切にしている循環型酪農の取り組みについて

https://www.senbonmatsu.com/info/JyunkangataRakuno_pamphlet.pdf