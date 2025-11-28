【コミプレ最新刊】「お悩みはピース電器におまかせ！」『おまつり！ピース電器店』1巻11月29日発売！ シリーズ前作となる『おまかせ！ピース電器店』新装版も電子書籍で同時発売！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『おまつり！ピース電器店』1巻（著：能田達規）を、2025年11月29日（土）に発売いたします。また、同日にシリーズ前作となる『おまかせ！ピース電器店』1～4巻の新装版も電子書籍で発売いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335604&id=bodyimage1】
（C）能田達規 / ヒーローズ
『おまつり！ピース電器店』1巻
著｜能田達規
出版年月日｜2025年11月29日（土）
ISBN｜978-4-86805-130-5
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
令和の今こそピース！
ゆかいなSFコメディ『ピース電器店』、新シリーズ開幕!!
「お悩みはピース電器におまかせ！」
科学で世の中をすこし楽しくする、おまつり騒ぎのあの一家が帰ってきた。
1990年代後半に週刊少年チャンピオンで連載されていた『ピース電器店』シリーズが、
四半世紀の時を経て令和に大復活!!
■特典情報
『おまつり！ピース電器店』1巻の刊行を記念し、応援書店様にて購入者限定特典を配布いたします。
【ゲーマーズ様】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335604&id=bodyimage2】
【中央線沿線 応援書店様】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335604&id=bodyimage3】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
■新装版情報
新刊の刊行にあわせて、シリーズ前作となる『おまかせ！ピース電器店』1～4巻の新装版を電子書籍で同時発売いたします。
5巻以降も順次発売予定ですので、ぜひこの機会に全24巻の新装版をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335604&id=bodyimage4】
（C）能田達規 / ヒーローズ
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
