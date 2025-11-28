グラスヒュッテ・オリジナル、フィボナッチ数列と黄金比のストーリー

フィボナッチ数列と黄金比とは？

11月23日は、フィボナッチ数列の最初の4つの数字（1、1、2、3）を表すアメリカ形式の日付（月/日）であることから、世界的にフィボナッチ・デーとされています。グラスヒュッテ・オリジナルは、この日をフィボナッチ数列と黄金比の意義を祝う機会としています。





黄金比は、神の比率としても知られ、２つの量の間の特定の比率です。計算された数値はギリシャ文字のファイで示され、約1.618に値します。





これに密接に関連しているのがフィボナッチ数列です。フィボナッチ数列では、各数は前の2つの数の和で表されます（0、1、1、2、3、5、8、13、21など）。各数と前の数の比は、1.618、つまりファイに徐々に近づいていきます。この無限数列は、イタリアのレオナルド・フィボナッチにちなんで名付けられました。彼は1202年には既に、ウサギの繁殖率や植物の成長を計算するためにこの数列を用いていました。











神々しいプロポーションの文字盤デザイン





黄金比は、私たちのパノ コレクションで魅力的な応用例となっています。特徴的な左右非対称の文字盤デザインは、調和のとれたプロポーションの原則に意図的に従ったもので、時分表示は中央に配置されるのではなく、正確には黄金比に対応する比率で左にずらして配置されています。



























例えば、パノマティックルナでは、時／分、スモールセコンド、ムーンフェイズ、パノラマデイトが、古典的なフィボナッチ軸に沿って互いに補完し合うように配置されています。一切の偶然性を排除し、各表示は正確な位置に配置されています。数学的背景を知らなくても、目はこの調和を直感的に認識します。



























このデザインコンセプトはパノリザーブにも適用されています。右側のパワーリザーブ・インジケーターとパノラマデイトが、左側の時刻表示と視覚的なバランスを保っています。この2つの要素が調和し、時計に独特のエレガンスと明瞭さを与えています。















パノ コレクションは、現代的な時計製造と、何世紀にもわたって芸術家や建築家にインスピレーションを与えてきた美的原理を融合させています。プロポーションは数学に従い、 感情は心に生まれます。









