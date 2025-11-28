こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ 大阪なんば ロックショップ」2025年12月3日（水） グランドオープン
大阪・難波に「ハードロックカフェ」のオリジナルグッズショップがオープン
音楽をテーマにしたアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」は、オリジナルグッズを扱うマーチャンダイズショップ「ハードロックカフェ 大阪なんば ロックショップ」を、2025年12月3日（水）、大阪の難波エリアにオープンします。
これを記念したプレゼント企画を開催、店舗にて15,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、「大阪なんば店オープン記念 オリジナルコインケース」をプレゼントします。（おひとり様につき1個、なくなり次第終了）
著名ミュージシャン達が使用した衣装や楽器などがディスプレイされた中、ノンストップで流れるミュージックビデオを楽しみながら、ボリュームのあるアメリカ料理が味わえるテーマレストランとして、世界中にファンを持つ「ハードロックカフェ」。レストランとは別に「ハードロックカフェ」を構成しているもう一つの顔が、オリジナルグッズを販売するマーチャンダイズ部門「ロックショップ」です。
カジュアルなデザインにクールなイメージを融合させたアイテムはオリジナリティに溢れ、幅広い支持を得ています。商品には、ロゴマークとその店舗の所在地を示す都市名が入っており他の店舗では販売しないため、その希少価値は、世界中に多くの「ハードロックカフェ」のマーチャンダイズ・コレクターを生むばかりでなく、旅行者の記念品としても人気を博しています。
このたび、この「ロックショップ」が大阪の文化が凝縮されたエリア・難波に誕生。
ロケーションは、大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅、近鉄「大阪難波」駅から至近の戎橋筋商店街に面した好立地。老舗と最新ショップが混在し、観光客・買物客・地元客が行き交うミナミの象徴的エリアに位置します。
大阪の明るくパワフルなイメージを反映したデザインの店舗では、Tシャツやキャップ、ピンズ、グラス類などの「ハードロックカフェ」定番商品のほか、店舗限定・お土産にも最適な小物類など、限定デザインの商品をラインナップします。
独自の世界観と大阪文化をマッチングさせた店舗は、「ハードロックカフェ」ファンはもちろんのこと、国内外からの観光客、地元の皆さんすべてに大きな衝撃と喜びをもたらすはずです。
「ハードロックカフェ 大阪なんば ロックショップ」 オープン概要
◇ 店舗名：
ハードロックカフェ 大阪なんば ロックショップ
英表記 「HARD ROCK CAFE OSAKA NAMBA ROCK SHOP」
◇ オープン日時：
2025年12月3日（水）10時
◇ 所在地：
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
◇ 営業時間：
11：00〜19：00 ※オープン日（12月3日）のみ10時開店
◇ 電話番号：
06-6647-6011
◇ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ 大阪なんば ロックショップ 店舗限定 取扱商品
＜オープン記念グッズ＞
※価格は全て税込、衣類のサイズはS〜XXLを取り揃えております。
ピンバッジは限定500個の販売となります。
NAMBA Opening T-shirt 5,720円
NAMBA Opening Hoodie 9,570円
NAMBA Opening Pin 2,640円
NAMBA Opening Magnet 3,080円
NAMBA Opening Keychain 2,860円
＜City Collection＞
※価格は全て税込、衣類のサイズはS〜XXLを取り揃えております。
NAMBA City T-shirt White/ Black 4,290円
NAMBA City Hoodie 7,290円
NAMBA City Tee Guitar Pin 1,980円
NAMBA City Opener Magnet 1,980円
＜大阪なんば 限定デザイン＞
※価格は全て税込
3D Collage Pick Pin 2,200円
City Guitar Pin 2,200円
City Icon Pin 1,980円
Logo Pin 1,650円
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・３・４階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）※2025年12月3日オープン
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
