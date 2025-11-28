カフェ“ YURT (ユルト) ”から、冬の香りと美味しい記憶をお届け！「紅玉リンゴのキャラメルソースパンケーキ」を12/3(水）より新登場！

株式会社ポトマック

りんごが美味しい季節が到来。

バターやスパイスで“冬の香り”とともに、心までほっこり温めてくれるご褒美パンケーキやドリンクをYURTからお届けいたします。

- 紅玉リンゴのキャラメルソースパンケーキ \1690(税込)

じっくり煮込んだ紅玉リンゴの優しい甘さに、

なめらかなカスタードクリームとバニラアイスをのせて。

シナモンの香りとミルフィーユの食感が重なり、まるで焼きたてのアップルパイのようなご褒美パンケーキに仕上げました。

周りにはサクサクのクッキーを散りばめ、ひと口ごとに広がる食感の変化を楽しめます。

仕上げに濃厚でほろ苦い自家製キャラメルソースをかけることで、

甘さと香ばしさがより一層引き立ちます。

- ホリデースパイス＆クッキーラテ \880(税込) (右)

「ジンジャーブレッドクッキー」を思わせる、シナモンとジンジャーのスパイスが香り立ち、

クッキーのざくざくとした食感がほどよいアクセント。

自家製のキャラメルソースのほろ苦さに、ミルクのやわらかな甘みエスプレッソの深いコクが重なり合う冬に楽しみたいホリデードリンクです。

- ブリュレラテ \800(税込) (左)

表面にシュガーを散らしてバーナーで炙り、パリッと香ばしいブリュレ仕立てに仕上げたラテ。

ほろ苦く甘い表面のキャラメリゼに、エスプレッソとミルクのまろやかな甘さが重なり、ヘーゼルナッツシロップの香ばしい風味を一層引き立てます。

◆◇◆ クリスマスデコレーション ◆◇◆

12/3-12-25の期間は、柊のチョコをあしらったクリスマス特別デコレーションでご提供。

可愛い見た目でクリスマス気分も盛り上がります。

(なくなり次第終了となりますのでご了承ください)

■店舗情報■

【店名】YURT（ユルト）

・YURT 大名古屋ビルヂング店 【WEB】https://www.potomak.co.jp/shop/432/(https://www.potomak.co.jp/shop/432/)

・YURT CAFE&BBQ PARK 須磨店 【WEB】https://www.yurt-web.com/(https://www.yurt-web.com/)

YURTが提案する、自然体のおしゃれ。ナチュラルで飾らない自由なライフスタイルを。

“ゆるっとした気持ち”でお越しください。

▷▶ YURT 大名古屋ビルヂング店

▷▶ YURT CAFE&BBQ PARK 須磨店