ギャグ満載の三国志放置RPG 『鬼神転生（きじんてんせい）～推しがあふれる三国演義～』 大型バージョンアップを記念して、プレゼントキャンペーン開始
CenturyUU株式会社（本社：東京都千代田区）は、「Mobage」「Yahoo! Mobage」「ゲソてんbyGMO」「ヤマダゲーム」の4つのブラウザゲームプラットフォームに、ギャグ満載の三国志放置RPG『鬼神転生（きじんてんせい）～推しがあふれる三国演義～』の大型バージョンアップを記念して、プレゼントキャンペーンを開始したことを発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335599&id=bodyimage1】
■今回のバージョンアップ内容
３つの追加機能を実装！
【家族戦】
仲間と協力して戦うチームバトルコンテンツ。
他の家族（ギルド）と競い合い、ランキング上位を目指して豪華報酬を獲得。
絆と戦略が勝敗を分ける、熱い協力バトルです！
【剣魂の墓】
強力なボスに挑むダンジョン型コンテンツ。
ステージを進むごとに報酬がグレードアップし、貴重な強化素材も入手可能。
自分の実力を試しながら、最強装備を集めよう！
【神装】
武将たちに宿る「神の力」を解放し、性能がワンランク上の強化システム。
神装備を集めて、戦闘力を飛躍的にアップ！
お気に入りの武将がより美しく、より頼もしくなる、育成の集大成ともいえる要素です。
12月以降も随時バージョンアップしていく予定です！
お楽しみに！
■プレゼントキャンペーン
CenturyUU公式SNSでフォロー＆リポストキャンペーン実施中。
サイン色紙やAmazonギフトコードが当たるチャンス！
▼岬なこさん
プレゼントキャンペーン投稿
https://x.com/CenturyUUJP/status/1993253612039159961?s=20
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335599&id=bodyimage2】
▼小野翔葉 さん
プレゼントキャンペーン投稿
https://x.com/CenturyUUJP/status/1993252447817810416?s=20
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335599&id=bodyimage3】
■『鬼神転生（きじんてんせい）～推しがあふれる三国演義～』とは
和風三国志の放置バトルRPGです。放置RPGにはめずらしいストーリーが展開、現世と古代が交錯する世界で、16章にわたる壮大な冒険を繰り広げます。おなじみの武将たちと、ちょっとズレた転生者のギャグ満載な日常が始まります！
＜ゲーム情報＞
■タイトル名 ：『鬼神転生（きじんてんせい）～推しがあふれる三国演義～』
■ジャンル ：ギャグ満載の三国志放置RPG
■対応端末 ：iOS／Android／PC
■配信URL ：「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/genre/rpg/oniten
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
「Mobage」
http://g12027257.sp.pf.mbga.jp
「Yahoo! Mobage」
http://yahoo-mbga.jp/game/12027257/play
※ゲームをプレイするには、 Mobage及びYahoo! Mobageそれぞれへの登録が必要
「ヤマダゲーム版」
https://gpf.mymd.jp/qr/ONITEN
※ゲームをプレイするには、 「ヤマダゲーム」への登録が必要
■価格 ：基本無料（ゲーム内課金あり）
■推奨ブラウザ ：Safari/Chrome/Edge/Firefox 最新バージョンにて動作検証済み
■CenturyUU公式X（Twitter）
https://x.com/CenturyUUJP
■CenturyUU公式TikTok
https://www.tiktok.com/@centuryuujp
■会社概要
商号 ：CenturyUU株式会社
設立 ：2020年7月
資本金：5,000万円
URL ： https://www.centuryuu.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
社名： CenturyUU株式会社
担当： 加藤
MAIL： info@centuryuu.co.jp
配信元企業：CenturyUU株式会社
