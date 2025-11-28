必要な長さだけを、すぐに。KANAの新提案「１m定尺チェーン」販売開始

プレスリリース

報道関係者各位

2025年11月28日

片山チエン株式会社

片山チエン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：松井 保彦、URL：https://www.kana.co.jp）は、「必要な長さだけ」「すぐに使用できる」をコンセプトに４種類のチェーンを１ｍ単位で新たにラインアップいたしました。

従来は３ｍ単位での販売中心でしたが、「最小限だけ購入したい」ニーズにお応えするため、補修や少量利用に最適な「１ｍ定尺チェーン」を２０２５年１１月２１日より販売開始いたしました。





■開発背景

従来、当社では箱入りチェーンについて３m単位での販売でしたが、必要分のみを購入したいというお客様のニーズに応えるため、より扱いやすく、在庫管理にも適した箱入りの“１mチェーン”を新たにご用意しました。

箱入りかつ短尺のため、現場での作業の効率化や保管・管理の適正化につながります。

■商品コード一覧(１m定尺)

■特長

◆最小限で購入できる短尺仕様

必要な長さだけを購入できるため、余剰在庫や保管スペースの削減に貢献します。

◆当日出荷に対応

午後５時までのご注文は当日発送いたします。急な補修対応でもご安心して発注いただけます。

◆4種類のサイズ展開

KANA25・KANA35・KANA40・KANA50の４種類をラインアップ。幅広い用途にお使いいただけます。

■今後の展望

今後も、ご注文内容やお客様のご要望を分析し、市場での需要がある商品につきましては在庫販売対応を行い、顧客とサプライヤーの双方が求める「安定供給」に高いレベルで応え、期待され、信頼されるブランドになります。

【片山チエン株式会社について】

「ＫＡＮＡ」ブランドのエネルギー伝達商品(スプロケット・ローラチェーン等)を製造、販売。３万種類、３００万点以上の商品を常に在庫し、午後５時までのご注文は当日に出荷いたします。「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」をミッションに新たな価値を創造し続けます。

以上