ライトアップ、「脱・人材紹介」型の採用ノウハウを公開する福祉・医療業界向けオンラインセミナーを開催
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 白石 崇）は、福祉・医療業界の採用課題を解決するため、新しい採用戦略を紹介するオンラインセミナー「脱・人材紹介の成功事例に学ぶ、福祉・医療業界の採用ノウハウ」を2025年12月4日（木）に開催します。
本セミナーでは、人材紹介や広告に多額の費用を投じても成果につながらなかった実例、現場から上がるリアルな課題感をもとに、採用活動で陥りがちな失敗パターンを整理し、成果を生み出すための考え方や仕組みづくりを解説します。
また、福祉・医療業界に特化した支援実績を基に、「レンタル人事」モデルや採用体制の構築方法、導入までの流れをわかりやすく紹介し、現場で再現性の高い採用ノウハウをお伝えします。
セミナー概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335505&id=bodyimage1】
タイトル：脱・人材紹介の成功事例に学ぶ、福祉・医療業界の採用ノウハウ
講師：阪内悠一（キャンディータフト株式会社 代表取締役社長）
開催日時：2025年12月4日（木）14:00～14:30
形式：オンライン開催（Zoom利用予定）
参加費用：無料（事前登録制）
お申込方法：参加希望の方は以下のリンクよりお申し込みください。
https://mgmtsys.jdnw.jp/seminar/3826?partner_id=1152
※定員に達し次第、受付を終了します。お早めにお申し込みください。
セミナープログラム
本セミナーでお話しする内容をご紹介いたします。
1.セミナー趣旨の説明
2.福祉・医療業界の採用課題
3.「レンタル人事」とは？
4.成果につながる仕組み
5.プランと導入の流れ
6.福祉・医療の現場に特化した採用支援の意義
参加特典
本セミナーにお申込、ご参加いただいた方には以下の特典をご用意しております。
【特典】
ご希望の方には個別相談（30分～1時間）をご案内
30分間という短いセミナーになりますので、セミナーで疑問に思ったこと、
詳細を知りたいと思ったこと等、お気軽にご相談いただければと思います。
今後の展望
ライトアップは、「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、AIを活用した採用DX支援をより広く提供してまいります。
福祉・医療業界で蓄積した知見を全国へ展開し、人材紹介に依存しない持続可能な採用モデルの普及を推進するとともに、AI研修、AIエージェント、採用広報支援などの関連サービスを強化。現場の生産性向上と地方創生につながる“実装型AI支援”を今後も拡大してまいります。
登壇企業概要
キャンディータフト株式会社
公式サイト：https://xn--5ckueb2a5555abia.jp/
代表：代表取締役社長 阪内 悠一
所在地：京都市下京区玉津島町294 コモンルーム四条烏丸509号
事業内容：医療福祉業界に特化した、採用代行サービス『レンタル人事』
WEB・動画・SNS・インターネット広告等のコンサルティング
主催企業概要
株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp/
資本金：3億8,638万円
代表：代表取締役社長 白石 崇
市場：東証グロース市場 証券コード：6580
所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F
事業内容：AIソリューション事業、コンテンツ事業
お問い合わせ
セミナーへの申込は上記【セミナー概要】をご確認ください。
その他お問い合わせはこちら https://jdnw.jp/contact/
株式会社ライトアップ JDネット事務局 https://jdnw.jp/
E-mail：jdnw@writeup.co.jp
TEL：050-3196-2821
配信元企業：株式会社ライトアップ
本セミナーでは、人材紹介や広告に多額の費用を投じても成果につながらなかった実例、現場から上がるリアルな課題感をもとに、採用活動で陥りがちな失敗パターンを整理し、成果を生み出すための考え方や仕組みづくりを解説します。
また、福祉・医療業界に特化した支援実績を基に、「レンタル人事」モデルや採用体制の構築方法、導入までの流れをわかりやすく紹介し、現場で再現性の高い採用ノウハウをお伝えします。
セミナー概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335505&id=bodyimage1】
タイトル：脱・人材紹介の成功事例に学ぶ、福祉・医療業界の採用ノウハウ
講師：阪内悠一（キャンディータフト株式会社 代表取締役社長）
開催日時：2025年12月4日（木）14:00～14:30
形式：オンライン開催（Zoom利用予定）
参加費用：無料（事前登録制）
お申込方法：参加希望の方は以下のリンクよりお申し込みください。
https://mgmtsys.jdnw.jp/seminar/3826?partner_id=1152
※定員に達し次第、受付を終了します。お早めにお申し込みください。
セミナープログラム
本セミナーでお話しする内容をご紹介いたします。
1.セミナー趣旨の説明
2.福祉・医療業界の採用課題
3.「レンタル人事」とは？
4.成果につながる仕組み
5.プランと導入の流れ
6.福祉・医療の現場に特化した採用支援の意義
参加特典
本セミナーにお申込、ご参加いただいた方には以下の特典をご用意しております。
【特典】
ご希望の方には個別相談（30分～1時間）をご案内
30分間という短いセミナーになりますので、セミナーで疑問に思ったこと、
詳細を知りたいと思ったこと等、お気軽にご相談いただければと思います。
今後の展望
ライトアップは、「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、AIを活用した採用DX支援をより広く提供してまいります。
福祉・医療業界で蓄積した知見を全国へ展開し、人材紹介に依存しない持続可能な採用モデルの普及を推進するとともに、AI研修、AIエージェント、採用広報支援などの関連サービスを強化。現場の生産性向上と地方創生につながる“実装型AI支援”を今後も拡大してまいります。
登壇企業概要
キャンディータフト株式会社
公式サイト：https://xn--5ckueb2a5555abia.jp/
代表：代表取締役社長 阪内 悠一
所在地：京都市下京区玉津島町294 コモンルーム四条烏丸509号
事業内容：医療福祉業界に特化した、採用代行サービス『レンタル人事』
WEB・動画・SNS・インターネット広告等のコンサルティング
主催企業概要
株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp/
資本金：3億8,638万円
代表：代表取締役社長 白石 崇
市場：東証グロース市場 証券コード：6580
所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F
事業内容：AIソリューション事業、コンテンツ事業
お問い合わせ
セミナーへの申込は上記【セミナー概要】をご確認ください。
その他お問い合わせはこちら https://jdnw.jp/contact/
株式会社ライトアップ JDネット事務局 https://jdnw.jp/
E-mail：jdnw@writeup.co.jp
TEL：050-3196-2821
配信元企業：株式会社ライトアップ
プレスリリース詳細へ