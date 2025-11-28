世界の空間オミクス市場は、精密医療と単一細胞解析の進歩により、2031年までに6億7,780万米ドルに達すると予測
高解像度分子マッピングの需要がバイオメディカル研究および臨床応用全体で加速する中、世界の空間オミクス市場は力強い拡大が見込まれています。最近の業界推計によると、市場規模は2022年の2億8,050万米ドルから2031年には6億7,780万米ドルに拡大し、2023年から2031年にかけて10.3%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この成長は、より深く包括的な生物学的知見を可能にする、空間分解トランスクリプトミクス、プロテオミクス、リピドミクス、そしてマルチオミクスプラットフォームの導入拡大を裏付けています。
高精度バイオマーカー発見へのニーズの高まりが市場拡大を促進
空間オミクスは、細胞、組織、そして分子間相互作用の空間的配置に関するこれまでにない可視性を提供することで、ライフサイエンスに変革をもたらしています。研究者がバルクおよび単一細胞シーケンシングから空間分解能の高いアプローチへと移行するにつれ、高度なイメージングツール、シーケンシングプラットフォーム、試薬、バイオインフォマティクスソリューションに対する需要は急増し続けています。
主な推進要因としては、以下のものが挙げられます。
特に腫瘍学、免疫学、神経学における精密医療への投資の増加。
腫瘍微小環境（TME）プロファイリングにおける空間トランスクリプトミクスの急速な導入。
高次元空間データセットの解釈を目的とした、AIを活用したイメージングとデータ分析の統合の進展。
創薬、標的検証、コンパニオン診断に重点を置いたバイオ医薬品研究開発パイプラインの戦略的拡大。
技術革新による市場競争力の強化
市場では、マルチプレックスイメージング技術、次世代シーケンシング（NGS）ベースの空間プラットフォーム、ハイスループット組織学自動化システムにおいて、大きな進歩が見られます。これらのイノベーションにより、研究者は比類のない空間分解能で遺伝子およびタンパク質の発現をマッピングすることが可能になっています。
企業は、以下の分野への投資をますます増やしています。
ハイプレックス免疫蛍光イメージング
in situシーケンシング技術
レーザーキャプチャーマイクロダイセクション（LCM）ツール
統合型マルチモーダルOMICSワークフロー
これらのブレークスルーは、研究者が長年抱えてきたサンプルスループット、データの複雑さ、そして組織の異質性解析における限界を克服するのに役立っています。
学術機関とバイオ製薬企業が大規模導入を推進
学術研究機関は、政府からの資金増加と共同トランスレーショナルリサーチの取り組みに支えられ、空間OMICS技術の主要なユーザーであり続けています。しかし、バイオ製薬企業は、以下のニーズの高まりにより、急速に高価値顧客として台頭しています。
層別臨床研究
予測的バイオマーカー発見
高解像度薬物反応マッピング
初期段階の標的同定
製薬企業と学術機関の連携も、データ共有を加速させ、新たな発見を可能にし、空間生物学の領域を前進させています。
北米が市場を牽引、アジア太平洋地域が高成長地域として台頭
北米が市場を牽引、アジア太平洋地域が高成長地域として台頭