コメリパワー黒埼店（新潟県）新規開店のご案内　～「雪梁舎ギャラリー」同時開設～

株式会社コメリ（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：捧雄一郎）は、新潟県でパワーとしては14店舗目となるコメリパワー黒埼店（以下、「黒埼店」）を12月12日（金）に開店いたします。また、雪梁舎美術館「フィレンツェ賞展」の上位入賞者の作品を展示・販売する「雪梁舎ギャラリー」を同時開設いたします。

上記店舗の開店により、当社の店舗数はパワー117店舗、ハード＆グリーン1,088店舗、ＰＲＯ21店舗、アテーナ２店舗の合計1,228店舗となります。新店舗の概要は以下の通りです。

■コメリパワー黒埼店（新潟県79店舗目）

1993年12月より31年間にわたり営業してきましたコメリハード＆グリーン黒埼店は、この度、ペットのトリミングやペットホテルのサービスを充実させ、装いも新たにコメリパワーとして生まれ変わります。お客様の住まいに関するお困りごとを解決するトータルプロジェクトセンターとして、暮らしに必要な商品から仕事に役立つ商品まで、豊富な品揃えと安心の価格、充実したサービスでお客様の暮らしと仕事をサポートしてまいります。

また、黒埼店内のリフォームコーナー隣におきまして、雪梁舎美術館「フィレンツェ賞展」の上位入賞者、約100名で構成される「風の会」会員の作品を展示・販売する「雪梁舎ギャラリー」を同時開設いたします。雪梁舎ギャラリーの開設は、コメリ店舗として初の取り組みとなり、この絵画ギャラリーが、住環境にうるおいをもたらし、お客様の豊かな暮らしの実現の一助になるものと期待しています。

上記の開店により、新潟県内の店舗数はパワー14店舗、ハード＆グリーン60店舗、ＰＲＯ３店舗、アテーナ２店舗の合計79店舗となります。

■コメリパワー黒埼（くろさき）店 概要

所 在 地 〒950-1101 新潟県新潟市西区山田６番

TEL：025-370-1133 FAX：025-377-1815

開 店 日 2025年12月12日（金） 午前９時00分

営 業 時 間 本 館 （平日・日曜・祝日） 午前９時00分 ～ 午後８時00分

ＰＲＯ館 （平日 ・ 祝日） 午前７時00分 ～ 午後８時00分

（日 曜） 午前９時00分 ～ 午後８時00分

※ＰＲＯ館午前7時00分営業は12月15日(月)より

※不定休

売 場 面 積 10,002平方メートル

主な取扱い品種 工具・金物、建築資材、農業資材、住宅設備機器、園芸用品、植物、

家庭日用品、ペット用品、インテリア用品、灯油 他

店舗詳細 https://www.komeri.com/shop/storeSearch/storeDetail.aspx?id=4206

コメリパワーの特徴

（１）「パワープライス」「価格保証」で安心価格

店内すべての商品をいつでも低価格の「パワープライス」で販売し、万が一価格が高い場合は同一型番商品を他社税込価格より10％引きで販売いたします。

（２）プロのニーズに対応した本格的な資材売場

ＰＲＯ館では、プロの方から倉庫代わりに利用していただけるように、資材・建材や工具・金物などの専門的な商品の品揃えと豊富な在庫量を実現しております。また、プロの方が仕事前に必要な資材をご購入いただけるように、ＰＲＯ館は平日・祝日午前７時00分より営業いたします。

木材売場木材売場

各種工具等のレンタルや修理、木材のカットや取り置きサービスなど、現場で働くプロのお客様を強力にサポートいたします。

レンタルコーナー資材加工サービス

（３）住まいの改善提案、ご要望を承るコメリリフォーム「リフォームカウンター」

洗面化粧台やシステムキッチンなどの住宅設備機器を展示し、専門スタッフがお客様の住まいのお困りごとの相談・ご要望を承り、増改築やリフォームのお手伝いをいたします。

また、店内すべての住まいに関する商品の取付施工・交換工事を承ります。

リフォームカウンターリフォーム売場

（４）お部屋のコーディネートを提案するインテリア用品売場

カーテン、寝具、敷物、家具などは、当社のプライベートブランドである「Athena Life」を展開し、住まいのトータルコーディネートをご提案いたします。

ソファ売場カーペット売場

（５）暮らしに彩りと癒しを与える「ペットアミ」「園芸館」

大切な家族の一員であるペットとの暮らしに必要なペット用品を取り揃えた「ペットアミ」。トリミングやペットホテルなどのサービスも行います。「園芸館」では季節の植物やガーデニング用品のほか、肥料、農業資材等を豊富に品揃えし、家庭菜園から本格農業までを応援いたします。

ペットアミ（トリミングサービス）園芸外売場

＜コメリパワーについて＞

いつも安い、なんでも頼れる

ホームインプルーブメント、メンテナンス、ガーデニング、農作業など

暮らしのあらゆることに関してご家庭やプロフェッショナルのニーズに

圧倒的な品揃えとサービスメニュー、知識豊富な従業員により

ワンストップで応えることができるプロジェクトセンター。

毎日保証された低価格“パワープライス”でお客さまが『短期特価特売』を待つ必要はない。

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,227店舗(2025年10月31日現在)

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府7、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26