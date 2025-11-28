こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グループ会社のアイエスリンクが韓国ネイルブランド「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」の日本における独占販売権を取得
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）のグループ会社である、株式会社アイエスリンク（本社: 愛知県春日井市、取締役CEO: 中北 裕三）は、2025年11月より株式会社 JC KOREA CORP.が展開するネイルブランド「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」の日本における独占販売権を取得いたしました。
■DASHING DIVA（ダッシングディバ）について
DASHING DIVAは1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界30,000店舗以上で展開されるグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市場でトップクラスの人気を誇るネイルブランドです。特に韓国では、美容専門店「OLIVE YOUNG」においてネイルチップカテゴリ売上No.1を記録しており、ブランド力・商品力ともに高い評価を得ています。代表的なラインナップには、“1秒でサロン級の仕上がり”として知られるネイルチップ「Magic Press」や、ベース・カラー・トップコートが一体化したワンステップジェルネイル「One Gel」などがあり、忙しい現代女性が手軽にプロ級の仕上がりを楽しめるアイテムとして支持を集めています。
DASHING DIVAの強みは、特許取得の粘着技術による圧倒的なフィット感と持続性、そしてシーズントレンドを反映したデザイン性の高さにあります。Z世代を中心に「うるツヤ」「韓国感」「映え」といった感性に寄り添いながら、世界中のファッショントレンドを取り入れたスタイル提案を続けています。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
■独占販売権取得によるクロスプラスとのシナジー効果
今回の独占販売契約により、クロスプラスが持つファッションデザイン力とEC事業の強みを活かし、
新たなデザイン開発やファッションブランドとのコラボレーションなど、ネイルとファッションを融合させた新しい価値の創造を目指します。
また、自社ECサイトを中心に販売チャネルを拡大し、より多くの女性がファッションとともに「指先から美しさをまとう」楽しさを体験できる環境を整えてまいります。
DASHING DIVAの「平凡を特別に、当たり前を驚きに変える」というブランド哲学は、クロスプラスグループのビジョン「いつもの毎日に、彩りとよろこびを。Be colorful, Be Happy！」と深く共鳴しています。両ブランドの協業を通じて、ファッションとビューティーがもたらす喜びや自信をより多くの人々へ届けてまいります。
■アイエスリンク 会社概要
会社名：株式会社アイエスリンク
代表者：中北 裕三
所在地：〒486-0923 愛知県春日井市下条町1丁目2-28
URL ：https://aieslink.co.jp/index.html
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本 大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful, Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
