【2025年12月1日開設】ホスピス型住宅「MYメディカル ナーシングホーム静岡」静岡市駿河区中原にオープン

【開設の背景】

株式会社MYメディカル

超高齢社会の中で、「病院でも自宅でもない“第二の家”」が求められています。私たちは“あなたの希望を、叶えたい”をコンセプトに、医療依存度が高い方でも、最期まで自分らしく暮らせる場所を静岡にご用意いたします。

【MYメディカルナーシング静岡３つの特長】

施設外観ラウンジ居室機械浴・安心安全の施設設計

各階中央にナースセンターの設置、災害時も安心の非常用電源を完備。停電・災害時も医療機器やナースコール、照明・空調の一部が稼働します。

・望めば叶う、食のかたち

ご希望いただければ、グループ会社で運営する寿司・焼肉・ラーメン・フレンチ等の飲食店と提携し、定期的に「イベント食」を提供。日々のメニューも選択肢をご用意し、ご希望に寄り添います。

・ICTでご家族といつでもつながる

ご家族といつでもビデオ通話ができる環境を用意しています。また、ご希望いただければご家族が入居者様をいつでも見守れる環境を整えています。

【代表コメント】

代表取締役 水谷 佑毅

この度、超高齢化 が進む日本社会において、一人ひとりの想いと生き方に寄り添う支援サービスを立ち上げることとなりました。

今まで、人の活かし方や過ごす環境と向き合ってきた中で培ってきた技術やノウハウを活かし、何かしらで貢献したいと常日頃から思っておりました。

超高齢社会を迎えるなか、「人生の最期を、どこで、誰と、どのように迎えたいのか」を自ら選び、考えることがますます重要になっています。

ところが、末期がんや神経難病などで医療的ケアが必要になったとき、

「病院では窮屈だ」 「自宅での介護には限界がある」

といった不安を抱えるご本人やご家族は少なくありません。

医療や介護が中心になると、入居者様が本当に望む、

「最期まで、好きなものを食べたい」 「自分らしく穏やかに過ごしたい」

――そんな大切な希望が、置き去りになってしまうことがあります。

私たちは、その現状を変えたいと考えています。

“人生の最期まで、自分らしく生きることが尊重される社会”をつくり、

医療のために生き方が制限されるのではなく、「生き方を中心に、医療が寄り添う社会」を当たり前にし、心からの安心を感じてもらいたい。人生の残された時間をより豊かに過ごしてほしい。

その想いから、静岡市駿河区中原の地にホスピス型住宅を開設いたしました。

私たちが目指すのは、『あなたの希望を叶えたい』というコンセプトの実現です。

24時間体制の医療・介護サポートはもちろんのこと、食事、過ごし方、楽しみ方に「選択肢」を用意し、お一人おひとりの価値観や尊厳を大切にしたオーダーメイドのケアをご提供します。

静岡の地に根ざし、地域の医療機関の皆様とも深く連携しながら、ご本人とご家族が安心して笑顔で過ごせる時間を創ること。それが私たちの使命です。

人生の最終章が、「安らぎ」と「その人らしさ」で満たされるように。

この場所を通じて、私たちは一つひとつ社会の当たり前を変え、より豊かな未来を実現してまいります。

【施設長コメント】

施設長 西村 和紀

神奈川県・東京都で25年間、介護の現場と向き合ってきました。

これまでに高齢者施設や共生型施設の新規立ち上げや立て直しに携わる中で大切にしてきたのは、

「ここで暮らす方も支える方も、どちらも笑顔でいられる場づくり」です。

その経験を土台に、現場の管理者としての視点と、運営全体を見渡す経営の視点を合わせながら、

職員の働きやすさやご家族とのつながりにも心を配り、無理のない業務改善をこれから積み重ねていきます。

地域に根ざし、安心して暮らせるまちづくりに貢献できる施設を目指します。

施設情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162212/table/8_1_0306cd3d58140f075c1e21baa663f9d3.jpg?v=202511281158 ]

お問い合わせ（入居に関する問い合わせ・取材）

施設代表番号：054-291-5665 FAX：054-293-9603

地域連携責任者：菊池 巧磨（きくち たくま）

TEL：070-3323-3207 Mail：kikuchi-t@ymedical.jp