【独占取材】K-1のエースが戦うWAKO世界選手権2025／アブダビ 松本海翔、日本代表の強さを証明し勝利。吉野紗帆は強豪相手に惜敗
アラブ首長国連邦・アブダビで開催中のWAKO世界キックボクシング選手権2025は11月27日、日本代表選手2名が試合に臨んだ。
この日、松本海翔（日本） vs Anim Emmanuel Yirenkyi（イタリア）吉野紗帆（日本） vs Galinova Polina（ブルガリア）という強豪国との対戦が続いた。
松本海翔、イタリア強豪を破り勝利
ヨーロッパ勢の中でも屈指のフィジカルを誇るイタリア選手を相手に、松本選手は落ち着いた試合運びで勝利を収めた。
松本選手試合後のコメント
「想像より身体が強く、パワーもプレスもすごくて少し焦りました。今日は身体が固くて動きが悪かったです」
相手の印象・戦略について
「この大会で戦った中で、1番やりにくい相手でした。想像以上に強い選手でした」
明日に向けての意気込み
「明日はWAKOの大会で何度も優勝している選手ですが、日本代表が一番強いことを見せつけます。あと2つで優勝なので、必ず勝つことだけを考えて臨みます」
世界の舞台で確かな成長を見せる松本選手。優勝まで残り2戦、期待が高まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335634&id=bodyimage1】
SAHO/吉野紗帆は惜しくも敗退
吉野選手はブルガリアのGalinova Polinaと対戦。相手は2017年からWAKO国際大会に出場し続ける経験者で、ポイントの取り方を熟知した戦い方を見せた。
吉野選手は最後まで果敢に攻めたが、ポイント差で惜敗。ただし、プロルールであれば勝敗は逆だった可能性も高く、力量の高さを示した。
日本代表の挑戦は続く
松本海翔選手は明日の試合に勝てば決勝が見えてくる。世界の強豪が集うアブダビで、日本代表の戦いはますます熱を帯びている。
日本代表の快進撃に、引き続き注目が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335634&id=bodyimage2】
本大会には、日本選手団の役員として樽谷大助氏が、メディカルケア担当として娘の日向（ひなた）氏が同行し、選手たちをサポートしています。樽谷氏はWAKOのレフリー講習を受講済みであり、日本人二人目の国際レフリーを目指すなど、日本キックボクシングの国際的な地位向上に貢献している。
本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本キックボクシングリーグ機構
https://kickboxingleague.com/
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタント HINATA TARUTANI
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタントTatiana Ivanovna
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335634&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335634&id=bodyimage4】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
この日、松本海翔（日本） vs Anim Emmanuel Yirenkyi（イタリア）吉野紗帆（日本） vs Galinova Polina（ブルガリア）という強豪国との対戦が続いた。
松本海翔、イタリア強豪を破り勝利
ヨーロッパ勢の中でも屈指のフィジカルを誇るイタリア選手を相手に、松本選手は落ち着いた試合運びで勝利を収めた。
松本選手試合後のコメント
「想像より身体が強く、パワーもプレスもすごくて少し焦りました。今日は身体が固くて動きが悪かったです」
相手の印象・戦略について
「この大会で戦った中で、1番やりにくい相手でした。想像以上に強い選手でした」
明日に向けての意気込み
「明日はWAKOの大会で何度も優勝している選手ですが、日本代表が一番強いことを見せつけます。あと2つで優勝なので、必ず勝つことだけを考えて臨みます」
世界の舞台で確かな成長を見せる松本選手。優勝まで残り2戦、期待が高まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335634&id=bodyimage1】
SAHO/吉野紗帆は惜しくも敗退
吉野選手はブルガリアのGalinova Polinaと対戦。相手は2017年からWAKO国際大会に出場し続ける経験者で、ポイントの取り方を熟知した戦い方を見せた。
吉野選手は最後まで果敢に攻めたが、ポイント差で惜敗。ただし、プロルールであれば勝敗は逆だった可能性も高く、力量の高さを示した。
日本代表の挑戦は続く
松本海翔選手は明日の試合に勝てば決勝が見えてくる。世界の強豪が集うアブダビで、日本代表の戦いはますます熱を帯びている。
日本代表の快進撃に、引き続き注目が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335634&id=bodyimage2】
本大会には、日本選手団の役員として樽谷大助氏が、メディカルケア担当として娘の日向（ひなた）氏が同行し、選手たちをサポートしています。樽谷氏はWAKOのレフリー講習を受講済みであり、日本人二人目の国際レフリーを目指すなど、日本キックボクシングの国際的な地位向上に貢献している。
本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本キックボクシングリーグ機構
https://kickboxingleague.com/
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタント HINATA TARUTANI
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタントTatiana Ivanovna
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335634&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335634&id=bodyimage4】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ