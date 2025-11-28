ディーゼル式照明タワーの世界市場2025年、グローバル市場規模（金属ハライド照明、LED）・分析レポートを発表
2025年11月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ディーゼル式照明タワーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ディーゼル式照明タワーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のディーゼル式照明タワー市場は2024年に総額約615百万米ドルと評価され、2031年には約787百万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間中の年平均成長率は3.6％となります。本レポートでは、米国における関税政策と国際的な政策適応を総合的に検証し、競争環境や地域経済の構造変化、サプライチェーンの強靭性に対する影響を分析しています。市場は変化の速度が速く、多様な地域や用途における需要動向を把握するため、定量・定性の両面から詳細に整理しています。
________________________________________
■ 調査の特徴
本レポートでは、世界市場の消費額、販売数量、平均販売価格について2020年から2031年までの予測を提示しています。また、地域別・国別に加えて、製品タイプ別、用途別にも市場規模を分析しています。さらに、主要メーカーの市場シェアや2025年時点の出荷・売上データも示されており、競争環境の構造を理解しやすくまとめられています。市場の成長機会、規制による制約、新製品投入の動きなども包括的に取り上げています。
________________________________________
■ 調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を算定し、ディーゼル式照明タワー市場の成長可能性を評価することにあります。また、製品および用途領域ごとに将来の需要動向を予測し、市場競争を左右する主要因を明らかにすることで、企業の戦略立案を支援することを意図しています。
________________________________________
■ 主要企業の分析
レポートでは、主要企業として Himoinsa、Teksan、Generac、Atlas Copco、Wanco、Inmesol、Stuart Group、Yanmar、Stephill Generators、TCP Plant、Chicago Pneumatic、Allmand、eneraqué、JLG Industries、Italtower などが取り上げられています。各企業について、事業概要、販売数量、売上高、価格設定、利益率、製品ラインナップ、地域展開、主要動向を詳述しています。
________________________________________
■ 市場セグメント
市場は主に「金属ハライド照明」「LED」「その他」のタイプに分類され、2020年から2031年にかけて各タイプの需要推移が分析されています。用途別では「鉱業」「建設」「その他」に分類され、それぞれの需要量と成長率を通じて市場構造の差異が整理されています。特にLEDは高効率化と保守性の高さから需要の拡大が見込まれています。
________________________________________
■ 地域別分析
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に、消費額、販売数量、価格動向を比較しています。アジア太平洋はインフラ需要の拡大により最も成長が見込まれ、北米・欧州は既存市場の安定性が強みとなっています。各地域の主要国についても2020年～2025年の市場シェアが国別に示されており、地域間の需要差が明確に整理されています。
________________________________________
________________________________________