バーベキューリブレストラン「トニーローマ」ウインターメニューキャンペーン

実施期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月12日（月・祝）

実施店舗：トニーローマ国内店舗 ※幕張WBGを除く

アメリカ発祥のバーベキューリブ専門レストラン「トニーローマ」 国内4店舗（六本木／三番町／イオンモールKYOTO／沖縄美浜 ※幕張WBGを除く）では、冬シーズン、そして忘新年会などお集りの機会も多くなる年末年始に向けたウインターメニューキャンペーンを12月1日（月）から翌年1月12日（月・祝）の期間、実施します。

　







　

ウインターメニューキャンペーンでは、オーストラリア産のラム肉を特製のスパイスで焼き上げたグリルメニュー「グリルドラムチョップ」をご用意、サラダとマッシュポテトがついたメインディッシュとしての単品にくわえ、グリルドラムチョップ2本と、オリジナルのバーベキューソースを塗りながら独自の調理法でじっくりと焼き上げたトニーローマ自慢の“オリジナル ベイビーバックリブ”、フレンチフライとコールスローを組み合わせた「BBQリブ＆グリルドラムチョップ」を提供します。ジューシーな味わいのラムチョップは、醤油ベースの特製ソースをディップしてお召し上がりください。

　





グリルドラムチョップ










BBQリブ＆グリルドラムチョップ






　

また、ラム肉との相性がぴったりな赤ワインのセレクトとして、天草のスパイスや熟したプラムの香りがする芳醇でフルボディな「ジェイコブス・クリーク ダブル・バレル シラーズ」をラインナップしました。

アップグレード感あふれるスペシャルメニューとホスピタリティ溢れるサービスで、心温まるウインターシーズンを満喫下さい。

　





ジェイコブス・クリーク ダブル・バレル シラーズ






　　　

トニーローマ ウインターメニューキャンペーン 実施概要　

　

◆ 実施期間：

　2025年12月1日（月）〜2026年1月12日（月・祝）

◆ 販売メニュー

　・ 「グリルドラムチョップ」

　　2本 4,640円／3本 6,420円

　・ 「BBQリブ＆グリルドラムチョップ」

　　5,480円

　・ 「ジェイコブス・クリーク ダブル・バレル シラーズ」

　　グラス 1,580円／カラフェ 5,800円／ボトル 8,400円

　※価格は全て税込、沖縄美浜店での「ジェイコブス・クリーク ダブル・バレル シラーズ」提供はありません。

◆ 販売店舗：

　トニーローマ 国内各店　

　・ 六本木店（東京都港区六本木5-4-20）

　・ 三番町店（東京都千代田区三番町6-4　ラ・メール三番町 1階）

　・ イオンモールKYOTO店（京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階）

　・ 沖縄美浜店（沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7）

　

　

トニーローマ　店舗一覧

　

本件に関するお問合わせ先

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL. 03-3470-5307

担当：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク

トニーローマ ホームページ

https://tonyromas.jp/

WDI

https://www.wdi.co.jp/

WDI 広報お問合せフォーム

https://www.wdi.co.jp/contact/press