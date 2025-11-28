シリーズ累計販売500万個を突破(※1)！ダニ対策ブランド「さよならダニー」が“旅立つダニー”デザインで一新。新しく生まれ変わった姿で、暮らしのダニ悩みに“さよなら”を届けます。

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ（本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935）が展開するダニ対策ブランド「さよならダニー」は、このたびシリーズ累計販売個数500万個を突破(※1)したことをお知らせいたします。また、メインキャラクターの「ダニー」が風呂敷を背負った“旅立つダニー“にリニューアルいたしました。

「さよならダニー」ブランドページ：https://sayonara-danny.jp/

「さよならダニー」は、ダニを誘って捕獲する独自の3D構造と、置くだけで使える手軽さが評価され、多くのご家庭に選ばれてきました。殺虫成分不使用で、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも使いやすく、生活者のリアルな“ダニ悩み”に寄り添い続けています。こうした支持の積み重ねにより、展開店舗数は10,500店舗(※2)、シリーズ累計販売個数はついに500万個を突破(※1)しました。

パッケージリニューアル

より親しみやすくブランドの世界観を伝えるために、パッケージリニューアルいたしました。新たに登場したのは、風呂敷を背負って家から“旅立つダニー”。風呂敷の中には、人のフケや汗、お布団のぬくもりといった、ダニが好む環境や栄養源がぎゅっと詰まっています。まるで「もうここにはいられない」と荷物をまとめて出ていくかのような姿を描くことで、商品名である「さよならダニー」の世界観をよりユーモラスかつストーリー性豊かに表現しました。見た人が思わずクスッとする、日用品らしからぬ遊び心を盛り込み、手に取りやすく親しみを感じられるデザインに仕上げています。

今後も「さよならダニー」は、住まいの不快感をやわらげ、気持ちよく過ごせる空間づくりをサポートするパートナーとして、生活者の声に寄り添いながらブランド発信と商品開発を進めてまいります。

今後の展開

SNSでのインフルエンサータイアップ、WEB広告、TikTokアニメーションを活用したデジタルプロモーションを展開し、「さよならダニー」の効果性やブランド世界観を多面的に訴求してまいります。コミュニケーション接点を広げることで、生活者が抱えるダニ悩みに寄り添うブランドとして、さらなる認知拡大と理解促進を図っていきます。

商品ラインナップ

商品名：さよならダニー DX

価格： 1,738円（税込）

入数：4枚入り

販路：全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、総合スーパー、バラエティショップ、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモール(※3)

誘引剤増で従来品より捕獲力UP(※4)。ダニを誘い込む２種類の誘引剤と強力粘着シートを採用。また、ダニが好む天然素材のコットン(※5)で、布団やカーペットの奥に潜むダニをおびき寄せてしっかりキャッチします。殺虫成分不使用で、お子さまやペットのいるご家庭にもおすすめ。置くだけの簡単設置で、交換の目安は約２か月。人気の高機能タイプです。

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01800631

商品名：さよならダニー

価格：1,628円 (税込)

入数：4枚入り

販路：全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、総合スーパー、バラエティショップ、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモール(※3)

殺虫成分を使わず、ダニの「誘引」「捕獲」を1枚で完結させる人気商品。

置くだけの簡単設置で、布団・ソファ・カーペットなど、ダニが潜みやすい場所にしっかり対応します。交換の目安は約２か月で、使用後はそのまま捨てるだけ！

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01800630

〈使用方法〉 〈設置場所〉

商品名：さよならダニー ワンプッシュスプレー

価格：1,628円（税込）

内容量：25mL（約120回分）

販路：全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、総合スーパー、バラエティショップ、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモール(※3)

置き型シートでは対策しにくい箇所にも手軽に使えるスプレータイプ。ソファの下やクローゼットなどにワンプッシュするだけで、ダニを寄せつけにくくします。掃除のついでや気になるときにサッと使える、殺虫成分不使用のうれしい処方。

ペットや子どもがいるご家庭にもおすすめの“プラスワン”ダニ対策アイテムです。

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01800632

※1：さよならダニーシリーズ全商品累計出荷実績 2022年2月～2025年10月末時点 ※2：2025年10月末時点 ※3：一部取り扱いのない店舗もございます。 ※4：自社試験 ※5：シート基材に使用