文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」にNEXYZ.Group近藤太香巳が就任











近藤太香巳（株式会社NEXYZ.Group 代表取締役社長兼グループ代表）1967年11月1日生まれ。50万円を元手に19歳で創業。34歳でナスダック・ジャパンへ株式上場、2004年、37歳で当時最年少創業社⾧として東証一部に上場。2015年、ブランジスタがグループ2社目の上場を達成。2011年には、リーダー育成と経営者の地域間交流を目的とした一般社団法人パッションリーダーズを設立し代表理事に就任。現在、会員数 7,000 名を超え日本一の経営者交流団体。