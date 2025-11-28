こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」にNEXYZ.Group近藤太香巳が就任
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の代表取締役社長兼グループ代表である近藤太香巳が、文部科学省よりアントレプレナーシップ推進大使に任命されました。今後は、全国の小・中学校、高等学校の学生に向けて、社会におけるチャレンジの意義や起業家・経営者という生き方を、自身の経験に基づいて講演してまいります。
近藤太香巳（株式会社NEXYZ.Group 代表取締役社長兼グループ代表）1967年11月1日生まれ。50万円を元手に19歳で創業。34歳でナスダック・ジャパンへ株式上場、2004年、37歳で当時最年少創業社⾧として東証一部に上場。2015年、ブランジスタがグループ2社目の上場を達成。2011年には、リーダー育成と経営者の地域間交流を目的とした一般社団法人パッションリーダーズを設立し代表理事に就任。現在、会員数 7,000 名を超え日本一の経営者交流団体。
アントレプレナーシップ推進大使について
文部科学省が推進する「アントレプレナーシップ教育」の一環で、児童・生徒が起業やチャレンジを身近なものに感じ、積極的に行動することができるようになることを目指し、全国の小・中学校、高等学校などへ大使派遣を行う制度です。
詳細：https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
一般社団法人パッションリーダーズ
https://www.passion-leaders.com/
