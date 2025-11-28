Titan Army、24.5型WQHD HDR1000対応ゲーミングモニター「P245MS+」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、WQHD（2560x1440）の高解像度とリフレッシュレートが最大320Hzに対応、24.5型Mini LED、量子ドット技術を搭載したゲーミングモニターTitan Army P245MS+を2025年11月30日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Titan Army P245MS+
Titan Army P245MS+はMini LED、量子ドット技術を搭載し1152ゾーンのローカルディミングに対応した24.5型320Hz対応のゲーミングモニターです。WQHD（2560×1440）の高解像度とDCI-P3 99%、Adobe RGB 99%の広色域に対応します。最大1200nits（ピーク値）の超高輝度によりHDR1000相当の性能を持ち、1152ゾーンのローカルディミングは従来のバックライトに比べ、光漏れを抑制しはっきりとした黒色を再現します。HDMI 2.1ポートを2つ備え、最新の家庭用ゲーム機において4K 120Hz出力でのプレイ、VRR（可変リフレッシュレート機能）にも対応しています。また、独自の黒挿入技術であるDyDs（ダイナミックディスプレイ）モードを備え、高リフレッシュレート時の残像感、ブレを低減し更に明瞭な動画表現が可能です。※320Hz動作にはオーバークロックモードの設定が必要です。デフォルトの場合300Hzが上限となります
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335530&id=bodyimage1】
◆Titan Army P245MS+製品特徴
・黒挿入技術でブレを無くすDyDsモード
独自のDyDs（ダイナミックディスプレイ）モードにより高リフレッシュレート下での残像感を低減し、動きの激しい場面でも極めて明瞭な表示を実現します。また、1152ゾーンの量子ドットMini LEDを搭載し、鮮やかな発色に加えて暗いところはより暗く、明るいところはより明るく表現するローカルディミングに対応しています。映像本来の発色を忠実に表現でき、映画やゲームなどのHDR対応コンテンツに最適です。
・最大320Hz動作に対応
高精細なWQHD（2560×1440）解像度で最大320Hz動作に対応し、Adaptive Sync機能により見づらさの原因となるティアリングやスタッタリングを抑制、滑らかでクリアな視認性の高い映像を実現します。超高輝度から低輝度までを緻密に描写できるHDR1000相当の表現力でHDR対応ゲームや映画本来の迫力を楽しむことができます。※320Hz動作にはオーバークロックモードの設定が必要です。デフォルトの場合300Hzが上限となります
・量子ドット技術採用、広色域に対応
量子ドット技術により従来のモニターでは弱点だった緑や赤の発色を改良し、DCI-P3 99%、Adobe RGB 99％の広色域に対応、ゲームプレイのみならず画像編集、動画編集にも最適です。工場出荷時に各個体へキャリブレーションを実施し、E＜2となる誤差の少ない正しい色を映します。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ （1）
明暗のディテールを強調し、さらに鮮やかな映像を楽しめるHDR機能をはじめ、ゲームプレイやグラフィックを最大限に楽しむための支援機能を多数搭載しています。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ （2）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335530&id=bodyimage2】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ （3）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335530&id=bodyimage3】
