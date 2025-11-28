【東京都町田市】「佐藤満春さん×てぃ先生 トークイベント～まちだで子どもにやさしい子育て！～」を開催します
昨年度開催し、参加者アンケートの回答で「子育てに役立つ内容だった」が100％（※）であった「佐藤満春さん×てぃ先生 トークイベント～まちだで子どもにやさしい子育て！～」を1月31日に開催します。
本イベントは、シティプロモーションとして、「町田市での子育て」と「子育てのノウハウ」を組み合わせ、市の魅力を伝えることを目的としています。
また、今回はオンライン配信でもご覧いただけます。
（※）「そう思う」「ややそう思う」の回答割合合計
講座概要
日時：1月31日（土）午前10時～11時30分
会場：和光大学ポプリホール鶴川 ホール
内容：市内在住芸人佐藤満春さんと子育て世代に人気の現役保育士インフルエンサーてぃ先生による
トークイベント
定員：300名（会場）、1000名（配信）
費用：無料
申込：申込サイト「teket」にて申込
・町田市民 12月1日（月）午前9時から申込開始
・市外在住者 空席がある場合のみ1月5日（月）午前9時から申込開始
※イベントの詳細は以下のＱＲコードからご覧ください
