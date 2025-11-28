2025年ラストを飾る「歳末感謝祭」セール 11月28日（金）より12月29日（月）まで直営サイト・直営店舗（11月29日から12月31日まで）同時開催！ 歳末とびっきりの買物をお楽しみください
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、2025年ラストを飾る「歳末感謝祭」セールを11月28日（金）より12月29日（月）まで公式直営サイト及び直営店舗（11月29日（土）より）で開催します。新作・旧作アイテム大放出する冬のお買物応援セール！同時に同タイトルの店舗チラシを配布。新作ウエア、シューズ、サンダルなど中心に、トレーニングや格闘アイテムなどお買得アイテムを多数掲載。目玉アイテムを一部紹介すると、冬に活躍あったかウォームシューズ ＥＧ・ウォームシューズ\1,990→\990の半額、bmtwＧＹＭウェアトレーニングロングパンツ１・2\11,000→\4,990の半額、スウェット裏起毛パーカー各種\4,990→\1,990の60%OFFなど、うれしい価格が多数登場。BODYMAKER（ボディメーカー）は、お客様がお得な買い物ができるように応援し続けます。ぜひ、一度ご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335500&id=bodyimage1】
「歳末感謝祭」セールページ
https://www.bodymaker.jp/shop/e/esale3/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
▼11月29日（土）より配布される店舗チラシ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335500&id=bodyimage2】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
