施設運営の革新を担う戦略ツール！CAGR15.7%成長の業務用清掃ロボット、統合管理システム化が加速
業務用清掃ロボットとは、商業施設、空港、駅、オフィスビル、工場などの広域空間を対象に、自律的または半自律的に床面や環境の清掃を行うことを目的としたロボット機器である。一般家庭向けの清掃ロボットとは異なり、業務用は清掃面積の大規模性、汚れの多様性、稼働時間の長時間化といった厳しい使用条件に耐えうる設計が施されている。主な機能としては、自動走行・障害物回避・マッピング・水拭き・吸塵・ブラッシング等があり、近年ではAIやIoT技術との連携により、スケジュール管理や遠隔操作、環境センシングを可能とする高機能モデルも増加している。人手不足や清掃品質の標準化ニーズを背景に、業務用清掃ロボットは単なる代替労働力ではなく、施設運営の効率化と衛生管理の高度化を実現する戦略的ツールとして位置付けられている。
業務用清掃ロボット市場の発展的特徴の一つは、清掃作業の「スマート化」である。従来はマニュアル操作による清掃機械や外注による人力清掃が主流であったが、近年ではセンサー・マッピング・自動走行技術の進化により、ロボット自身が現場環境を把握し、効率的にルートを生成・清掃する自律化が進展している。さらに、画像認識やAIを搭載することで、汚れのレベルや障害物の種類に応じた動作制御も可能となり、単なる反復清掃ではなく、状況に応じた柔軟な対応が可能な“インテリジェント清掃”へと進化している。このような技術革新は、清掃業務の労働依存度を大きく下げるとともに、品質の一貫性と業務の見える化をもたらしている。
もう一つの特徴は、清掃ロボットが単体の清掃機器から、ビルマネジメントや施設運営と連動した「統合管理システム」へと進化している点である。たとえば、清掃ロボットが取得する稼働データや使用履歴は、ビルのエネルギー使用量や人流分析と組み合わせることで、施設全体の最適運営に活用可能である。また、IoTやクラウドと接続することで、運用状況をリアルタイムで把握・制御し、複数拠点の清掃業務を一元管理するモデルも普及しつつある。このように、ロボット単体の性能だけでなく、「どのように他のシステムと連携し、業務全体の生産性を高めるか」という観点が、導入効果の評価において重要な位置を占めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界業務用清掃ロボット市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/52443/commercial-cleaning-robots）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが15.7%で、2031年までにグローバル業務用清掃ロボット市場規模は19.82億米ドルに達すると予測されている。
図. 業務用清掃ロボット世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335465&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335465&id=bodyimage2】
図. 世界の業務用清掃ロボット市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、業務用清掃ロボットの世界的な主要製造業者には、Gaussian Robotics、Softbank、Yijiahe、Tennant、Ecovacs、Nilfisk、Avidbots、Diversey、ICE Cobotics、Karcherなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約78.0%の市場シェアを持っていた。
業務用清掃ロボット市場の成長を支える要因は多岐にわたる。まず、人手不足の深刻化が背景にあり、とりわけ夜間・早朝・広範囲の清掃業務においてロボットの導入ニーズが高まっている。次に、新型感染症の流行以降、施設衛生への意識が急速に高まり、定期的かつ高品質な清掃を担保する手段としてロボットの信頼性が評価されている。また、建物自体のスマート化（スマートビル・スマートシティ化）が進展する中で、清掃ロボットもその一構成要素として重要な役割を果たしつつある。加えて、自治体や公共交通機関などが清掃業務の効率化を公共施策として捉え始めており、官民両面での導入機運が高まっている。こうした構造的・技術的要素の重なりが、当該市場の持続的な成長を後押ししている。
