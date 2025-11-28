閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」内の「リストランテ・スコーラ」では、冬の旬食材をふんだんに取り入れ、心身をいたわるウェルビーイングな食事を楽しめる『【健康美食】冬の体を整える、旬の味わいコース』を12月1日（月）より期間限定で提供いたします。URL：https://nojima-scuola.com/news/ristorante/12751/

本コースでは、滑らかでとろみのある温かいキノコのスープ「ズッパ・ディ・フンギ・ヴェルッタータ」や、ぷりっとした食感が魅力の坂越牡蠣と、甘みのある淡路島産玉ねぎを贅沢に使用し、アーモンドミルクのまろやかなソースで仕立てた「坂越牡蠣と淡路オニオン ポッロのアーモンドパスタ」など、身体に優しいメニューを取り揃えています。

寒さが深まる冬にこそ味わいたい、心身共に整う冬限定コースをぜひご堪能ください。

■リストランテ・スコーラ『【健康美食】冬の体を整える、旬の味わいコース』 概要

提供期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）内容：【健康美食】冬の体を整える、旬の味わいコース／7,000円（税込）・ウェルカムドリンク／淡路みかんとアマレットのカクテル（アルコール）もしくは、淡路みかんと杏のカクテル（ノンアルコール）・アミューズ／本日のストゥッツィキーノ・前菜／ゴルゴンゾーラと生ハムの温かいサラダ・スープ／ズッパ・ディ・フンギ・ヴェルッタータ・パスタ／坂越牡蠣と淡路オニオン ポッロのアーモンドパスタ・魚料理／旬魚のポワレ 白ワインと淡路ヨーグルトのソース・肉料理／淡路牛のロティ 赤ワインとバルサミコのソース・ドルチェ／ザッハトルテと季節のヴィーガンジェラートフォカッチャ、オーガニックコーヒー営業時間：ランチ／11：30～15：30（L.O. 14：00）、ディナー／17：00～21：00（L.O. 19：00）定休日：水曜日（2026年2月28日までは火曜日も定休日となります）場所：兵庫県淡路市野島蟇浦843HP：https://nojima-scuola.com/cafe/ Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola/ 備考：・予約は3日前の午前10時までにお願いいたします・本コースは、食材本来の味わいを活かしたメニュー構成であり、健康効果や効能を保証するものではありません

https://nojima-scuola.com/