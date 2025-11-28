【鉄鋼・非鉄金属・金属製品】特許資産規模ランキング2025 トップ3はＪＦＥスチール、日鉄、住友電工
株式会社パテント・リザルトは11月28日、「鉄鋼・非鉄金属・金属製品業界」の特許を対象に、各社が保有する特許資産を質と量の両面から総合評価した「鉄鋼・非鉄金属・金属製品業界 特許資産規模ランキング2025」をまとめました。2024年4月1日から2025年3月末までの1年間に登録された特許を対象に、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」を用いた評価を行い、企業ごとに総合得点を集計しました。
集計の結果、1位 ＪＦＥスチール、2位 日本製鉄、3位 住友電気工業となりました。
1位 ＪＦＥスチールの注目度の高い特許には「効率的に組み合わせ最適化問題を解けて、量子コンピュータの利用にも適する最適化問題求解装置」や「省エネ性能に優れ、鋼板の洗浄に用いる補給水を加熱する鋼板製造方法用の熱回収装置」に関する技術が挙げられます。
2位 日本製鉄は「低温で製造可能で、高い接着強度を持つ、モータ用の積層コア」や「屈曲領域の曲率半径や接合部の配置を最適化し、鉄損が抑制されるトランスやリアクターの磁心としての巻鉄心」に関する技術が注目度の高い特許として挙げられます。
3位 住友電気工業の注目度の高い特許には「通信特性の安定性および耐熱性に優れた通信用電線」や「1芯双方向光通信において、対向装置との通信に適した波長を反射状況に応じて自動的に設定するための装置」などに関する技術が挙げられます。
4位 古河電気工業は「ヒト以外の大型動物に埋植可能で、生体内への挿入性や埋植後の安定性、大量の結合組織体の生産性に優れた結合組織体形成用構造体」、5位 プロテリアルは「コストを抑制しながらも反りを抑制することが可能なセラミックス基板」が、注目度の高い特許として挙げられます。
