24 時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」 マイベストアワード2025 トレンド健康グッズ部⾨ 最優秀賞受賞





株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、血行から毎日を元気にする 24時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」の「ReD バイタルテック スリープ プルオーバー長袖&ジョガーパンツセット」がマイベストアワード2025トレンド健康グッズ部門の最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

マイベストアワードとは

株式会社マイベストによる商品比較サービス「マイベスト」では、「人によって違うベスト」を探すために、たくさんの商品を日々検証しています。そのなかで、これは多くの人にとってのベストだ！と感じる、素晴らしい商品に出会うことがあります。そんな年間を通して出会った圧倒的なベストを一堂に集めたのがこの「マイベストアワード」です。https://my-best.com/awards/2025/

■選考基準

集計期間に検証を行った1万6000商品の中から「抜きん出たスコア」「ランキング1位」「多くの人におすすめできる」を条件に、検証した専門ガイドが「今年みんなに買ってほしい」商品をノミネート、その上で社内で選考を行い40商品を選定しました。

受賞商品



ReD バイタルテック スリープ プルオーバー⻑袖&ジョガーパンツセット（⼀般医療機器）

カラー：ブラック、ネイビー、グレー、ブルー、ピンク、ベージュ

サイズ：SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L（男⼥兼⽤）

※SS、3L、4L、5L はブラック、グレーのみ

素材： ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

価格：15,400 円（税込）

※3L、4L、5L は18,700 円（税込）





総評 マイベスト ヘルスケアチームマネージャー

■キャッチコピー

汗をかいてもさらっと快適。

初めてのリカバリーウェア

デビューにおすすめの一着

■ガイドコメント

吸水性と速乾性を両立！汗をかいてもサラっとした着心地を保ちやすく、スポーツ用としても夏用のパジャマとしても快適に着用できます。一般医療機器のリカバリーウェアということもあり、価格は安くはありませんが長期的に着用でき、外出時のウェアとしても重宝することでしょう。

ReDとは

ReD は⾎⾏から毎⽇を元気にする、24 時間リカバリーウェアです。8 つの天然鉱⽯を独⾃配合した⾎⾏促進繊維VITALTECH®が⾝体から放出される遠⾚外線を吸収し、再び肌へ放出することで⾎⾏を促進。「⾎⾏促進」と「疲労回復」という2 ⼤効果で、健康で美しく⽣き⽣きとした⼈⽣＝VITAL LIFE を応援します。ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/shop/

血行促進繊維VITALTECH®（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReDに使用されている血行促進繊維VITALTECH®は、MTG独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。

VITALTECH®による血行促進のメカニズム

天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出することで血行を促進。血行促進により疲労回復などを叶えます。

ReDの主なリカバリー効果（一般医療機器）

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の５つの効果が期待できます。

血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェア「ReD」で、

健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援してまいります。