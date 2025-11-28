株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）は、設立50周年を記念した特別なハウスタータンをキーアイコンに、ホリデーシーズンのギフト選びをサポートするキャンペーン「SHIPS HAPPY HOLIDAYS 2025」を2025年11月28日（金）より2025年12月25日（木）までの期間限定で、全国のSHIPS 各店および公式オンラインショップにて開催いたします。設立50周年の節目に誕生したハウスタータン“SHIPS”。この特別な柄を様々なデザインに採用し、心躍るホリデーシーズンを華やかに彩ります。

50年の感謝の気持ちを込めて、SHIPSならではの多彩なギフトアイテムに加え、特別なハウスタータンをデザインした限定ギフトボックスや、アプリ限定のデジタルサービスなど、この期間だけの特別なサービスをご用意。大切な人、日頃の感謝を伝えたい方、そしてご自身へのギフト選びをサポートいたします。SHIPSが贈る心温まるホリデーキャンペーンを、この機会にぜひお楽しみください。

「SHIPS HAPPY HOLIDAYS 2025」について

期間：2025年11月28日（金）～12月25日（木）まで開催店舗：全国のSHIPS 各店および公式オンラインショップ

■特設サイト

ギフト選びに役立つ豊富なコンテンツを展開し、最適なアイテム探しをお手伝いします。

■全国のSHIPS 各店

https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_holiday_20251128.aspx

ハウスタータン“SHIPS”をデザインに用いた50周年記念ショッパーと期間限定ギフトボックスをご用意しました。

※店舗での開催内容については、一部未対応店舗もございます※数に限りがあるものに関しては、無くなり次第終了となります

■公式アプリ限定デジタルサービス

キャンペーン期間のみ、オリジナル壁紙ダウンロードサービスや、毎日あたる「ポイントくじ」など、限定デジタルコンテンツをご提供します。

壁紙ダウンロードサービス

ポイントくじ

毎日10名様に、SHIPS Member’s Club 500ポイントが当たるくじを実施。（くじは1日1回引くことができます。）詳細は公式アプリトップページにある「ポイントくじ」のバナーからご確認ください。※くじを引くには会員登録が必要となります。

ハウスタータン“SHIPS”について

https://yappli.plus/ships_applp

設立50年の節目にあたり、1868年創業のスコットランド・エジンバラに拠点を構える、正統な英国のトラディショナルスタイルを継承するテイラー＆キルトメーカー 〈Kinloch Anderson（キンロック アンダーソン）〉 の協力のもと、ハウスタータン“SHIPS”が誕生いたしました。

当社の伝統や哲学、スタイルを配色に刻み、シップスにまつわるストーリーと自然界の色彩から着想を得て制作。このタータンは、スコットランド・タータン登記所（The Scottish Register of Tartans） に正式登録されています。

シップスを象徴するこのタータンは、さまざまなアイテムにて展開します。これからも進化を続ける老舗として、時代を超えて受け継がれるトラッドマインドを次世代へと繋いでまいります。

配色に込めたストーリー

■GreenSHIPSの原点である「MIURA & SONS」。1975年当時、日本が憧れたアメリカに一番近い場所として、西海岸のリアルな空気感を表現していた小さなショップ。白い外壁に纏っていたのは、蔦（アイビー）の色＝グリーンでした。■Navy Blue世界各国から良い品を調達するという新たな挑戦。未知なるものへの憧れをもって、1977年に航海を始めた「SHIPS」。船と繋がる海のネイビーブルーはコーポレートカラーであり、信頼感、安心感、そして誠実さを象徴しています。■Saxe Blue地平線を越えて海と繋がり、無限に広がる空の色。穏やかで優しい雲が覆い、海との境界は時に曖昧でくっきりと、果てしなく続いていきます。空の広がりを閉じ込めたようなサックスブルーには、希望と可能性が託されています。

株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。・SHIPS 公式サイトhttps://www.shipsltd.co.jp/・50周年特設サイトhttps://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_50th_anniversary.aspx