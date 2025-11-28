業界初「100万再生保証」の切り抜き動画マーケティングサービスを正式リリース！

株式会社CLIP

株式会社CLIP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本真司）は、切り抜き動画を活用したショート動画マーケティングにおいて、業界初となる「100万再生保証プラン」を正式に提供開始しました。

本サービスは、TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsなど主要SNSに最適化した切り抜き動画を大量制作・配信し、最低100万再生を確実に達成することを保証する成果保証型の新しいマーケティング手法です。

正式ローンチに先立つ実証実験では、エンタメ関連の複数企業を対象に実施し、平均達成率140～260%、最高420万再生という実績を記録しました。これは、IP・ブランドの認知拡大を効率化する有効な施策であることを実証しています。

2025年11月時点、当社調べ。切り抜き動画マーケティングにおいて、切り抜き動画の制作・運用から最低100万再生を保証するサービスとして。

■ サービス開発の背景：ブランドの「ショート動画化」が急務に

SNSでの情報消費の中心がショート動画へと急速に移行する一方で、企業・ブランド側では以下の課題が顕在化していました。

・制作コスト増大: 1本あたりの動画制作コスト上昇。

・コンテンツ不足: 必要とされるコンテンツ量の継続的な供給難。

・再生数の不確実性: 投資対効果が見えにくい再生数の保証がないこと。

・内製化の負担: 専門知識とリソース不足による内製化の困難。

・専門知識の欠如: IP・ブランドを扱うための専門的な知見不足。

CLIPは、これらを「切り抜き動画＝現代の新しいTVCM」と捉え、「高頻度 × 大量生産 × 高精度アルゴリズム運用」を標準化。成果保証型モデルとして提供することで、上記の課題解決に貢献します。

■ サービス特徴：「確実な再生数」と「効率的な制作」

１. 業界初「100万再生保証」：大量の切り抜き動画を制作し、SNSアルゴリズムとクリエイティブ分析を組み合わせ、最低100万再生を保証。未達の場合は全額返金。

２. 高速制作体制：自社のAI技術と制作体制により、数十～数百本の切り抜き動画を最短1営業日で納品可能。ブランド側の制作負担を最小化。

３. 幅広い成功実績：アニメ、ドラマ、音楽、タレント、アパレル、D2C、アプリなど、幅広い領域で複数の成功事例を保有。

４. 二次行動への影響最大化：単なる再生数だけでなく、「興味を引く瞬間」を抽出することで、本編視聴、商品検索、EC滞在などの二次行動を促す構造を設計。

■ 代表コメント（株式会社CLIP 代表取締役 山本真司）

株式会社CLIP 代表取締役兼CEO 山本 真司

「これまでの切り抜き動画マーケティングは、個人の動画制作者が制作から運用までを一貫して担うケースが多く、企業として未公開映像を安心して預けにくい点や、“再生されるかは運次第”という不確実性が大きな課題でした。

私たちは、これまでに蓄積してきた 4万本超の切り抜き動画データ と、

視聴完了率・離脱ポイント・テーマ別伸び率などを解析する 独自アルゴリズム を活用し、

「再生数を成果として保証する」という新しい常識 を市場に提供します。

情報過多な時代において、良質なコンテンツやブランドが埋もれないよう、『いつ・どの文脈で・どの瞬間が最も届くか』を科学的に解析し、切り抜き動画という最適なフォーマットで『確実に届く仕組み』を提供していきます。」

■ 今後の展開

CLIPは、本再生保証型マーケティングを基盤に、以下の領域でショート動画を軸とした新しい広告インフラの構築を推進してまいります。

・IPホルダー向け回遊支援ソリューションの開発。

・海外市場向けショート動画マーケティング事業の展開。

・生成AIを活用した「自動切り抜きマーケティング」機能の実装。

・ブランド向けUGC（User Generated Content）マネジメントサービスの提供。

■ 株式会社CLIP 会社概要

株式会社CLIPは、AIを活用した切り抜き生成とIP権利管理を統合的に提供する、マルチフォーマット対応の次世代コンテンツプラットフォームです。

主な提供機能

・YouTube／Twitchの動画、ラジオ音声、ドラマ、さらに漫画・写真・新聞・小説などの活字コンテンツまで多様なフォーマットから“見どころ”を抽出するAI自動切り抜き生成

・ショート動画を軸とした切り抜き動画マーケティング支援

・IPの権利処理・収益分配・管理を一元化する権利管理基盤



同社は、あらゆるコンテンツの魅力を最適な形で再編集して届ける新たな体験づくりを進めており、映像・音声・活字・漫画・画像といった多様なIPの流通と価値最大化を実現する“次世代の総合コンテンツ流通インフラ”の構築を加速しています。

株式会社CLIP：HP

https://clip.dev/