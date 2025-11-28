株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、福井県若狭町の公立保育所7施設において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2025年12月1日から導入することをお知らせいたします。

若狭町によると、コドモンの導入により業務効率と保育の質の向上を図るとのことです。これにより、福井県内では計9自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※県内の契約自治体数は2025年11月1日時点の情報です

■若狭町における導入の背景と目的

現状、若狭町の公立保育所では紙の連絡帳の記載やお便りの印刷、朝の電話対応などに課題がありました。また、販売写真選定や給食の喫食・健康チェック記録の転記も職員の業務負担となっていました。

【導入の目的】

・業務効率の向上・保育の質の向上・ペーパーレス化

■若狭町で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、若狭町の公立保育所7施設で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

登降園時間帯の遅刻・欠席・お迎え・延長などの連絡を、保護者がアプリから申請できます。保護者は簡単な操作で瞬時に園に報告することができ、園は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者保育施設双方にとって利便性の高い機能です。

【2】登降園管理

園児の登降園時刻を、二次元コードをかざして打刻することで、出席簿等の作成や延長保育料計算の業務の自動化に繋がります。保護者は、スマホアプリを使用して登降園の状況を家族と共有することが可能です。

【若狭町担当者からのコメント】

「保護者及び保育士双方の利便性が向上することを期待しています。」（若狭町 子育て支援課 増井さま）

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。

