テラーノベル発の人気小説『姉さんは俺が守る』がコミカライズ！11月28日よりマンガBANG!で独占先行配信スタート
株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万突破(※)の小説プラットフォーム「テラーノベル（https://teller.jp/）」発の人気小説『姉さんは俺が守る』がコミカライズされ、2025年11月28日より「マンガBANG!」にて独占先行配信を開始することをお知らせいたします。
※ 2025年3月時点
配信プラットフォーム：マンガBANG!
配信開始日：2025年11月28日(金)
※発売の予定や価格等は予告なく変更になる場合があります。
作品・連載について
姉さんは俺が守る
(C)︎一宮梨華・テラーノベル・朝寝あおはる/Amazia
「私…、弟とシちゃったの…？」
夫のDVとモラハラに耐える専業主婦の未来（みく）。辛いと感じながらも、心まで恐怖で支配された未来は、1人で外出すら許されない日々を送っていた。
ある日、夫が外出をした際に、思い切って外に出てみると、夫の浮気現場を目撃してしまう。
自暴自棄になった未来はバーで出会った男性・凌（りょう）と一夜限り身体の関係を持つのだが、数日後、疎遠になっていた父親の葬儀で再会をし、凌は血の繋がった弟だと分かり―――。
背徳的現代インモラル純愛の珠玉、ここにあり――。
あなたは真実の愛を見つけられますか？
原作：一宮梨華（ @rinka0611(https://x.com/rinka0611) ）
作画：朝寝あおはる ( @asane_aoharu(https://x.com/asane_aoharu) )
原作掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/37lehtbkf3dyn-8377571026 ）
コピーライト：(C)︎一宮梨華・テラーノベル・朝寝あおはる/Amazia
マンガBANG! Webで読む :
https://comics.manga-bang.com/series/a6588eb787fce?myself=false
マンガBANG! アプリで読む :
https://bit.ly/3WV3053
テラーノベルについて
■ サービス名：テラーノベル
■ サービスページ：https://teller.jp/
■ サービス開始日：2017年7月
■ 利用料金：基本無料
■ 国内ダウンロード数：760万以上
※ 2025年3月時点
＜App Store ダウンロードページ＞
https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832
＜Google Play ダウンロードページ＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)
・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）
テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。
「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。
今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。
・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業
・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３
・代表者：蜂谷宣人
・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp
・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact
*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。
（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）