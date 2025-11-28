テラーノベル発の人気小説『姉さんは俺が守る』がコミカライズ！11月28日よりマンガBANG!で独占先行配信スタート

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万突破(※)の小説プラットフォーム「テラーノベル（https://teller.jp/）」発の人気小説『姉さんは俺が守る』がコミカライズされ、2025年11月28日より「マンガBANG!」にて独占先行配信を開始することをお知らせいたします。

※ 2025年3月時点

配信プラットフォーム：マンガBANG!

配信開始日：2025年11月28日(金)

※発売の予定や価格等は予告なく変更になる場合があります。

作品・連載について

姉さんは俺が守る

(C)︎一宮梨華・テラーノベル・朝寝あおはる/Amazia

「私…、弟とシちゃったの…？」

夫のDVとモラハラに耐える専業主婦の未来（みく）。辛いと感じながらも、心まで恐怖で支配された未来は、1人で外出すら許されない日々を送っていた。

ある日、夫が外出をした際に、思い切って外に出てみると、夫の浮気現場を目撃してしまう。

自暴自棄になった未来はバーで出会った男性・凌（りょう）と一夜限り身体の関係を持つのだが、数日後、疎遠になっていた父親の葬儀で再会をし、凌は血の繋がった弟だと分かり―――。

背徳的現代インモラル純愛の珠玉、ここにあり――。

あなたは真実の愛を見つけられますか？

原作：一宮梨華（ @rinka0611(https://x.com/rinka0611) ）

作画：朝寝あおはる ( @asane_aoharu(https://x.com/asane_aoharu) )

原作掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/37lehtbkf3dyn-8377571026 ）

コピーライト：(C)︎一宮梨華・テラーノベル・朝寝あおはる/Amazia

マンガBANG! Webで読む :https://comics.manga-bang.com/series/a6588eb787fce?myself=falseマンガBANG! アプリで読む :https://bit.ly/3WV3053

テラーノベルについて

■ サービス名：テラーノベル

■ サービスページ：https://teller.jp/

■ サービス開始日：2017年7月

■ 利用料金：基本無料

■ 国内ダウンロード数：760万以上

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）