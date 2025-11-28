ホテル エルシエント京都八条口（京都市南区、総支配人 吉岡 渉）は、館内1階のレストラン「ダイニング ENT（エント）」にて、2025年12月19日（金）から12月25日（木）までの7日間限定で「クリスマスフェア 2025」を開催します。シェフ自慢の特別メニューを、コースのように楽しめる「Xmasディナーセット」を税込み5,000円でご提供。気取らず肩肘張らない、でも上質なホテルディナーを、大切な家族や友人と気軽に楽しめる特別なセットです。高級感はそのままに、カジュアルに味わうクリスマスの夜を彩ります。

京都駅から徒歩2分のホテル1階レストラン「ダイニング ENT（エント）」が贈る、7日間限定の「Xmasディナーセット（5,000円税込み）」。華やかなスパークリングワイン「並々スパーク」で乾杯した後、前菜とスープを味わい、メインは香ばしく焼き上げた鴨のロティと濃厚なフォアグラソースが織りなす贅沢な味わいの「鴨胸肉のロッシーニ」。食後には甘酸っぱい苺とチーズの香り広がるデザート「ストロベリーホワイトノエル」を提供し、満足感あふれる締めくくりに。クリスマスメニューはアラカルトでも楽しめ、スイーツにはオレンジのリキュール香る「オランジュ・ブリュレトースト」が登場。熱々のスキレットで提供され、目の前でカスタードクリームを注ぐとジュージューとしたシズル感が楽しめます。クリスマスディナーをもっと身近に楽しめるものにと願う、シェフからの心を込めた贈り物です。

・Xmasディナーセット 5,000円

「鴨胸肉のロッシーニ」と「並々スパーク」、デザートの「ストロベリーホワイトノエル」に、前菜・スープ・バゲット・コーヒーまたは紅茶が付いたフェア限定の華やかセット。ホテルクオリティを心ゆくまでお楽しみいただけます。

＜アラカルト＞

・鴨胸肉のロッシーニ ～フォワグラと黒トリュフの饗宴～ 2,500円

ふっくら焼き上げたカモのロティを贅沢なロッシーニ仕立てに。旨味と香ばしさが重なる一皿です。

・並々スパーク 1,000円

枡にグラスを入れ、こぼれるほどに注ぐスパークリングワイン。見た目も華やかに心躍る乾杯を。

・ストロベリーホワイトノエル 1,500円

苺のパイとマシュマロチーズケーキを重ねたデザート。マスカルポーネとカスタードの優しい甘さが広がります。

・オランジュ・ブリュレトースト 1,200円

オレンジリキュール香るフレンチトースト。表面を香ばしく炙ったブリュレ仕立てに、キャラメルバニラアイスを添えて。

※記載価格はすべて税込み。【お問い合わせ先】ホテル エルシエント京都八条口TEL：075-682-7800（レストラン直通）

ホテル概要

ホテル名 ：ホテル エルシエント京都八条口所在地 ：京都市南区東九条東山王町13客室数 ：562室 (シングル：379室 ダブル：80室 ツイン：103室)館内施設 ：大浴場、レストラン、スタンディングバーアクセス ：新幹線・JR京都駅八条東口 徒歩2分公式サイト ： https://www.elcient.com/kyoto/

会社概要（本社）

会社名 ：株式会社関電アメニックス本 社 ：大阪市西区阿波座1-6-1 JMFビル西本町01 2階設 立 ：1964年8月1日公式サイト ：https://www.k-amenix.co.jp/事業内容 ：ホテル、レストラン、レジャー観光施設の運営