セントレアから北海道・九州に【推しの子】と旅しよう！【推しの子】空港チェックインキャンペーン～オリジナルグッズが当たる、Xキャンペーンも開催！～

中部国際空港株式会社『【推しの子】空港チェックインキャンペーン』（※コピーライト画像につきトリミングはご遠慮ください）

中部国際空港株式会社（所在:愛知県常滑市、代表:籠橋寛典）は、北海道（新千歳・札幌丘珠・函館）および九州（福岡・大分・長崎・宮崎・鹿児島）路線の搭乗促進を目的として、赤坂アカ×横槍メンゴによる人気コミックスを原作としたTVアニメ【推しの子】とタイアップした『【推しの子】空港チェックインキャンペーン』を、2025年12月25日～2026年3月31日までの期間で実施いたします。

期間中、中部国際空港セントレアおよび北海道・九州の対象空港にて、『TVアニメ【推しの子】日本全国project【47都道府県の子】』※で展開されているキャラクターイラストのうち、北海道・九州各道県をイメージしたデザインを使用した「チェックインスポット」（パネル・ポスター）を設置します。

セントレアを含む2か所以上の「チェックインスポット」でスマートフォンを使ってチェックインすると、旅行先でご当地ARフォトフレームが利用できるほか、その場でデジタルギフトが当たる抽選にも参加できます。さらに、オリジナル【推しの子】グッズが当たるX投稿キャンペーンなど、旅の楽しみをさらに盛り上げる企画も展開します。

ぜひこの機会に、セントレアから北海道・九州への旅をお楽しみください。

（※）TVアニメ【推しの子】日本全国project【47都道府県の子】(https://ichigoproduction.com/47todofuken/)

ご注意事項：

・本リリースに記載の画像は著作権保護のため、トリミングや加工はご遠慮ください。

・作品名【推しの子】を記載いただく際は、必ず【】付きで表記をお願い致します。

キャンペーン概要

１．キャンペーンタイトル

【推しの子】空港チェックインキャンペーン

２．実施期間

2025年12月25日（木）～2026年3月31日（火）

３．対象路線（空港）

セントレアと下記８空港を結ぶ路線が対象です。

■北海道 ： 新千歳空港、札幌丘珠空港、函館空港

■九 州 ： 福岡空港、大分空港、長崎空港、宮崎空港、鹿児島空港

４．実施内容

本キャンペーンの詳細はこちら

https://www.centrair.jp/special/campaign/hk-checkincp/index.html

（１）スマホで簡単！空港チェックインキャンペーン

セントレアを含む、対象空港に設置された「チェックインスポット」2か所以上でスマートフォンを使ってチェックインすると、「旅行先のご当地ARフォトフレーム」が利用できます。さらに、5,000円分の「QUOカードPay」がその場で当たる抽選にも参加できます。

■参加方法

１. セントレアのチェックインスポット（パネル）にある二次元コードをスマートフォンで読み取り、チェックイン！

２. 旅行先の対象空港に到着したら、チェックインスポット（パネルまたはポスター）にある二次元コードをスマートフォンで読み取り、チェックイン！

３. 「旅行先のご当地ARフォトフレーム」が利用可能に！

４. あわせて抽選にチャレンジ！抽選で5,000円分の「QUOカードPay」がその場で当たる！

■特典

【特典１.】旅行先のご当地ARフォトフレーム（もれなく全員が利用可能）

【特典２.】QUOカードPay・5,000円分（抽選で100名様に当たる）

※どちらの特典も、セントレアを含む2か所以上でチェックインした方が対象です。

※セントレアでのチェックインが完了していない場合、旅行先の対象空港のみでチェックインしても、ご当地ARフォトフレームは利用できません。

※ご当地ARフォトフレームの利用期限は2026年3月31日（火）までです。

ご当地ARフォトフレーム（札幌ver.・福岡ver.）（※コピーライト画像につきトリミングはご遠慮ください）

（２）ご当地ARフォトフレームを使った写真で応募！X投稿キャンペーン

ご当地ARフォトフレームを使って旅行先で撮影した写真を、指定ハッシュタグをつけてXに投稿すると、抽選で「【推しの子】×セントレアオリジナルポーチ」が当たります。

■参加方法

１. セントレア公式Xアカウント（＠Centrairairport）をフォロー！

２. ご当地ARフォトフレームを使って撮影した写真を「＃推しの子ととびきりの旅」をつけて投稿！

３. 後日、抽選で「【推しの子】×セントレアオリジナルポーチ」が当たる！

※当選者様にはXのDMにてご連絡いたします。

■特典

【推しの子】×セントレアオリジナルポーチ（抽選で100名様に当たる）

※発送は2026年4月下旬以降を想定しています。

参考：デザインイメージ（※コピーライト画像につきトリミングはご遠慮ください）＜注意事項＞（以下の各項目に同意の上、ご参加ください）

＜注意事項＞（以下の各項目に同意の上、ご参加ください）

・ご参加は、インターネットに接続できるスマートフォンからのみ可能です。

・チェックインの際は、スマートフォンのGPS機能をオンにしたうえで、標準搭載のカメラアプリで二

次元コードを読み取ってください。

・チェックイン記録は7日間でリセットされます。1か所目のチェックインから7日以内に2か所目でも

チェックインし、抽選参加およびギフト受け取りを行ってください。また、ご当地ARフォトフレーム

を8日目以降もご利用される場合は、ブックマーク等への保存が必要です。

・ご当地ARフォトフレームはご自身の参加端末でのご利用に限ります。

・いかなる理由においても、特典（QUOカードPay）の再発行はいたしかねます。

・X投稿キャンペーンの期間中及び抽選期間中は、参加するXアカウントを公開状態にしてください。

・投稿画像について、他人の写り込み等、第三者の承諾等が必要となる投稿には、応募者の責任におい

て被写体および撮影者に、投稿データの利用許諾を得てください。また、法令その他問題のないもの

のみを使用してください。

・特典（【推しの子】×セントレアオリジナルポーチ）のお届け先は、日本国内在住の方に限らせてい

ただきます。尚、交換、返品は受付いたしません。

・当選へのご連絡後にお客様情報の入力に不備がある場合（住所の入力ミス等）、お客様のご住所が不

明・連絡不能などの理由により景品がお届けできない場合、その他、ご応募に関して不正な行為があ

った場合は、無効とさせていただきます。

・当選の権利および特典受取の権利は当選者ご本人様のものとし、第三者に譲渡、転売、換金すること

はできません。

・本キャンペーンは予告なく変更・中止となることがあります。

《参考》北海道・九州路線運航状況（2025年11月1日時点）

■北海道路線

・新千歳便 1日12往復

・札幌丘珠便 1日1往復（運航曜日：月・金・土・日）

・函館便 1日1往復

■九州路線

・福岡便 1日9往復

・大分便 1日2往復

・長崎便 1日2往復

・宮崎便 1日3往復

・鹿児島便 1日5往復

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：

愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはしひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．

旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：308名 役員（常勤）含む

※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/