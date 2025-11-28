不二サッシ株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：江崎 裕之)は、株式会社みずほ銀行(頭取：加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」)との間で、「Mizuho Eco Finance」(注1)に関する融資契約を締結いたしましたことをお知らせします。





(注1)「Mizuho Eco Finance」

本商品は、脱炭素社会への移行に向けて、お客さまとともに取り組みを促進していくことを目的に、グローバルに信頼性の高い環境認定や評価等を組み入れた、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が開発した環境評価モデルを用いて、お客さまの取り組みや指数をスコアリングし、一定のスコア以上を満たしたお客さまに対し融資を行う環境評価融資商品です。なお、評価手法を含む本商品のフレームワークについては、株式会社日本格付研究所(JCR)から環境省の「インパクトファイナンスの基本的考え方」に整合する旨の意見書を取得しています。









■当社への評価について

当社が商品原材料であるアルミニウムの調達をリサイクルで賄うことを推進し、建築業界の脱炭素化に向けた取り組みを行っていること、将来的には、全商材へリサイクル品の展開を目指していることに加え、経済産業省にて推進するGXリーグに参画していること、事業活動に伴うGHG排出量について、Scope1+2を「2030年度に2021年度対比42％削減」、Scope3のカテゴリ1・4・11を「2030年度に2021年度対比30％削減」、長期目標として「2050年度までにバリューチェーン全体でネットゼロ達成」を設定していること、これまでのGHG排出量削減実績など、評価モデルに使用している指標において高い水準で満たしていることを評価されています。









■融資の概要

貸付人 ： 株式会社みずほ銀行

契約金額： 10億円

期間 ： 5年









■会社概要

会社名 ： 不二サッシ株式会社

本社所在地： 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番2号

代表者名 ： 江崎裕之

資本金 ： 17億960万円

設立 ： 1969年05月

事業内容 ： カーテンウォール、ビル用サッシその他の建築材料の製造・販売・施工

各種アルミニウム製品の製造・販売・施工

一般・産業廃棄物処理プラントの製造・販売・施工、他

URL ： http://www.fujisash.co.jp/