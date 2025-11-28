¡Ú¾ÅÆî¡¦¹¾¥ÎÅç¤Î³¤¤Ç¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ò¡Û2025Ç¯11·î¤è¤ê¡¢HOBIEÂÎ¸³¤Î¿·¥×¥é¥ó¡ÖSUNSET HOBIE¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
biid³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Óー¥É¡£ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾Èø ¾Ê»° Web: https://biid.jp/ ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥è¥Ã¥È¥Óー¥Á¥Þ¥êー¥Ê¹¾¥ÎÅç¡ÊWeb: https://www.chotto-yacht.com/¡Ë¡×ÆâHOBIE¸øÇ§µòÅÀ¡ÖHOBIE BASE ENOSHIMA KANAGAWA¡Ê¥Û¥Óー¥Ùー¥¹ ¥¨¥Î¥·¥Þ ¥«¥Ê¥¬¥ï¡Ë¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢HOBIEÂÎ¸³¤Î¿·¥×¥é¥ó¡ÖSUNSET HOBIE¡×¤Î¤´Í½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ÎÈþ¤·¤¤Í¼Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¹¾¥ÎÅç¤Î³¤¾å¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤ª»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖSUNSET HOBIE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHOBIE BASE ENOSHIMA KANAGAWA¡Ê¥Û¥Óー¥Ùー¥¹ ¥¨¥Î¥·¥Þ ¥«¥Ê¥¬¥ï¡Ë¡×¤Ï2025Ç¯5·î24Æü¤Ë¹¾¥ÎÅç¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿HOBIE¤Î¿·¤·¤¤¥Óー¥Á¥ì¥¸¥ãーµòÅÀ¤Ç¤¹¡£HOBIE¤Ï¥Ú¥À¥ë¤òÁæ¤¤¤Ç¿Ê¤à¥¿¥¤¥×¤Î¿å¾å¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¡¢Åö»ÜÀß¤Ç¤Ï¥è¥Ã¥È¤Î·Á¾õ¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ÎHOBIE¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ³«»Ï¤¹¤ë¿·¥×¥é¥ó¡ÖSUNSET HOBIE¡×¤Ï¡¢¹¾¥ÎÅç¤Î·Ê¿§¤ä³¤¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢HOBIE¤ÎÂÎ¸³¤¬Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿¼¤¤¸ÆµÛ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ê¡ÈÌþ¤·¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ª¤ê¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÀ¤àÍ¼Æü¤È¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¶õ¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤òË¾¤á¤Þ¤¹¡£HOBIE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ú¥À¥ë¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤ÎÃæ¡¢ÇÈ¤Î²»¤È²º¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤µ¤òËº¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÇÈóÆü¾ï¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¥×¥é¥ó¡ÖSUNSET HOBIE¡×³µÍ×
¥×¥é¥óÌ¾¾Î¡¡¡¡¡§¡ÖSUNSET HOBIE(¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Û¥Óー)¡×¥×¥é¥ó¼Â»Ü»ÜÀß¡§HOBIE BASE ENOSHIMA KANAGAWA(¥Û¥Óー¥Ùー¥¹ ¥¨¥Î¥·¥Þ ¥«¥Ê¥¬¥ï)¿·¥×¥é¥ó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)¥×¥é¥ó²Á³Ê¡¡¡¡¡§6,000±ß(ÀÇ¹þ) / 1Ì¾ÍÍ½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥è¥Ã¥È¥Óー¥Á¥Þ¥êー¥Ê¹¾¥ÎÅç¡Ê½»½ê¡§¢©251-0035 ¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÊÒÀ¥³¤´ß 1-12-4¡ËURL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§http://chotto-yacht.com/¢¨¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¡Ö¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤è¤ê¸ø¼°HP¤è¤ê¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£https://chotto-yacht.com/marine_activity/sunset-hobie/https://chotto-yacht.com/entry/flow/id/781/
¡ÖHOBIE BASE ENOSHIMA KANAGAWA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHOBIE BASE ENOSHIMA KANAGAWA¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëHOBIEÂÎ¸³
¡ÖHOBIE BASE ENOSHIMA KANAGAWA¡×¤Ç¤Ï¡¢3¼ï¤ÎHOBIEÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹¾¥ÎÅç¤Î³¤¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê³¤¾å»¶Êâ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ú1¿Í¾è¤ê¡Û¹¾¥ÎÅç³¤¾å»¶Êâ¡ªÂÁæ¤®SUP¡×¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¡ÚºÇÂç4¿Í¾è¤ê¡Û¹¾¥ÎÅç´Ñ¸÷¡ªÃµ¸¡ÂÁæ¤®¥Ú¥À¥ë¥Üー¥É¡×¥×¥é¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¾¥ÎÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥è¥Ã¥È·¿¤ÎHOBIE¤Çµ¤·Ú¤Ë¥»ー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¾ÅÆî¡¦¹¾¥ÎÅç¤ÇÂÎ¸³¥»ー¥ê¥ó¥°¡ª¡×¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£https://chotto-yacht.com/marine_activity/exsup/
HOBIE¤È¤Ï
HOBIE¡Ê¥Û¥Óー¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¤ÎÀ¤³¦Åª¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡£SUP¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥É¥ë¥Üー¥É¡Ë¡¢¥«¥ä¥Ã¥¯¡¢¥»ー¥ê¥ó¥°¥«¥¿¥Þ¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÎÉ÷¤ä¿ÍÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¦¥©ー¥¿ー¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄó°Æ¡£À¤³¦80¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁàºîÀ¤È°ÂÁ´À¤ËÍ¥¤ì¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§biid³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾Èø ¾Ê»°½êºßÃÏ ¡§¢©251-0035 ¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÊÒÀ¥³¤´ß1-12-4ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-2018-0924HP ¡§https://biid.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
biid³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡Ã´Åö¡§¾¾Èø¡¦Èø¾åÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-2018-0924E-mail¡§koho@biid.jp