【COCO DEAL】11/28（金）森香澄が華やかに纏う、ホリデーコレクションvol.1を公開
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は11/28（金）10:00よりオフィシャルオンラインストアにて「HAPPY Holiday INVITATION」を公開いたします。
心踊るホリデーシーズン。
いつもよりちょっぴり華やかに着映えて特別な1日を楽しみたい。
オシャレ心をくすぐるニットやファーが、上品でありながらも圧倒的な存在感を放つ。
森香澄さんが纏うCOCO DEAL のホリデームードをお届けします。
詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/winter_contents1_1128?utm_campaign=WACO_251128_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
■ Style 01
まわりの視線を奪える華やかカラー
大人の可愛さを引き出すニットドレス
ONE-PIECE \14,300
■ Style 02
パンツS T Y L E もフェミニンに転がす
柔らかい雰囲気の中に真のある美しさ
OUTER \23,100/ KNIT \7,700/ PANTS \13,200
■ Style 03
歩くたびに煌びやかに光を放つラメが特別なひとときを華やかに盛り上げる
KNIT \9,900/ SKIRT \13,750
■ Style 04
ピュアさと色気の両方を叶える白コーデ
デコルテを覗かせて接近戦の準備もO K
KNIT \10,450
■ Style 05
優美なニュアンスを携えた光沢感と品の良さで全方位に好印象をもたらす
BLOUSE \9,900/ SKIRT \12,100
■ Style 06
クラシカルムードを醸すジャケットは
たっぷりフリルと合わせて糖度を高める
CARDIGAN \12,100/ SKIRT \13,750
■ Style 07
ニット× レースで満たすエレガンス欲
アフターパーティーの余韻まで堪能
OUTER \29,700/ ONE-PIECE \17,600
Staff Credit
Model : Kasumi Mori (seju)
Photographer : SAKAI DE JUN
Stylist : Nana Uchida
Hair & Make : Mutsuki (Three PEACE)
Direction : Shunta Isobe
Design : Momoko Takenaka
Creative Agency : CICELY
・森香澄プロフィール
1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。
・ココ ディールについて
アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。
自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと
ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。
【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal
【公式サイト】http://cocodeal.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/
【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com
【Threads】アカウント名：cocodeal_official