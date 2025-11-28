【COCO DEAL】11/28（金）森香澄が華やかに纏う、ホリデーコレクションvol.1を公開

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は11/28（金）10:00よりオフィシャルオンラインストアにて「HAPPY Holiday INVITATION」を公開いたします。

心踊るホリデーシーズン。

いつもよりちょっぴり華やかに着映えて特別な1日を楽しみたい。

オシャレ心をくすぐるニットやファーが、上品でありながらも圧倒的な存在感を放つ。

森香澄さんが纏うCOCO DEAL のホリデームードをお届けします。

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/cocodeal/winter_contents1_1128?utm_campaign=WACO_251128_pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

■ Style 01

まわりの視線を奪える華やかカラー

大人の可愛さを引き出すニットドレス

■ Style 02

ONE-PIECE \14,300

パンツS T Y L E もフェミニンに転がす

柔らかい雰囲気の中に真のある美しさ

■ Style 03

OUTER \23,100/ KNIT \7,700/ PANTS \13,200

歩くたびに煌びやかに光を放つラメが特別なひとときを華やかに盛り上げる

■ Style 04

KNIT \9,900/ SKIRT \13,750

ピュアさと色気の両方を叶える白コーデ

デコルテを覗かせて接近戦の準備もO K

■ Style 05

KNIT \10,450

優美なニュアンスを携えた光沢感と品の良さで全方位に好印象をもたらす

■ Style 06

BLOUSE \9,900/ SKIRT \12,100

クラシカルムードを醸すジャケットは

たっぷりフリルと合わせて糖度を高める

■ Style 07

CARDIGAN \12,100/ SKIRT \13,750

ニット× レースで満たすエレガンス欲

アフターパーティーの余韻まで堪能

OUTER \29,700/ ONE-PIECE \17,600

Staff Credit

Model : Kasumi Mori (seju)

Photographer : SAKAI DE JUN

Stylist : Nana Uchida

Hair & Make : Mutsuki (Three PEACE)

Direction : Shunta Isobe

Design : Momoko Takenaka

Creative Agency : CICELY

・森香澄プロフィール

1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。

・ココ ディールについて

アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。

自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと

ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。

