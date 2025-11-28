オーダーメイドホテル用カートの受注生産を開始 ～宿泊業界の多様なニーズに対応～ 老舗「西村屋ホテル招月庭」で採用



サカセ化学工業株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役社長：酒井哲夫、以下「サカセ」）は、宿泊業界のブランド価値向上や業務効率化をアシストする完全オーダーメイドのカートの受注生産、販売を始めました。サカセは医療機関向けのカート、キャビネットの製造・販売で国内トップクラスのシェアがあり、培った技術と応用力で、ホテルや旅館の多様化するニーズに応えます。第一号案件は兵庫県城崎温泉にある老舗「西村屋ホテル招月庭」（※1）で採用いただき、施設環境に調和したデザイン、ご要望の機能性にこだわった下膳カート、サービスワゴンを納入しました。オーダーメイドホテルカートは、サカセホームページ宿泊施設専用窓口（特設サイト）にて、ご相談、発注に対応します。





宿泊業界では近年、業務の効率化やブランドイメージの統一に対する関心が高まっており、備品や設備をカスタマイズしたいという需要が増えています。しかし、従来の規格品では、宿泊施設ごとの異なるニーズ（スペース・使い方・デザインなど）に柔軟に対応できないという課題がありました。

サカセは、医療機関向けのオーダーメイドカートやキャビネット、ラックの設計・製造で培った経験を活かし、宿泊施設ごとに異なるサイズ、機能、デザインなどの要望を具体的に伺い、作業効率が良くブランドイメージにも調和する高機能・高品質なカートを提供します。





特設サイト https://www.sakase.com/hotel-ordermade/

「西村屋ホテル招月庭」で採用！ 業務効率化とブランド価値向上を実現

オーダーメイドホテルカートは、すでに兵庫県にある城崎温泉の「西村屋ホテル招月庭」※1で採用いただき、業務の効率化やブランド価値の向上に貢献しています。

サービスワゴン

下膳カート

オーダーメイドホテルカートの特徴

1．サイズ・仕様を自由に設計

使用環境に合わせた最適なサイズ・形状・機能を実現します。

2. 機能性の向上

搬送・収納するアイテム、動線に合わせ、最適な構造を設計し、

業務効率の向上をお手伝いします。

3. デザインの調和

ブランドイメージや内装と調和するデザインをご提案し、

高級感・統一感のある空間作りをサポートします。

市場背景と導入のメリット

宿泊業界では 業務の効率化と付加価値の向上が求められ、備品や設備においても機能性とデザイン性を両立した製品がほしいというニーズが高まっています。特に、以下のような課題を抱える施設において、オーダーメイドホテルカートの導入は大きなメリットをもたらします。

課題と解決策

オーダーメイドホテルカートの導入フロー

サカセでは、各宿泊施設のニーズに最適なカートを提供するため、以下のフローで導入を進めます。

①お問い合わせ

まずは、ご要望（用途、サイズ、仕様、必要な機能など）、必要台数、必要時期をご連絡ください。

②仕様確認・設計

担当者より、ご使用環境の画像送付依頼をさせて頂きます。使用環境の画像を数点送付頂き、ご使用環境、ご要望の条件を もとに、最適なサイズ・機能・デザインを設計。必要に応じて社員が現場に伺い調査、打ち合わせを行います。

③デザイン・設計のご提案、お見積り

ご要望に基づいたカートのデザインや仕様を提案し、細部を調整。3Dイメージやサンプルを用いてご確認いただけます。



ご提案サンプル



④試作・検証（※必要に応じて）

設計したカートの試作品を製作し、使い勝手や機能を検証。導入前に実際の使用感を確認いただけます。

⑤製造・品質管理

耐久性や安全性を確保した高品質なカートを製造します。

⑥納品・導入サポート

完成したカートを宿泊施設へ納品します。導入後のアフターサービスにも対応いたします。

サカセの品質・技術力

サカセは、医療機関向け製品の開発を通じて培った設計技術と高品質な製造体制を強みとしています。医療現場では、高い耐久性や安全性が求められ、製品の管理基準が非常に厳格です。これらのノウハウを活かし、宿泊業界においても 高品質で長く使えるカートを提供します。





サカセのこだわり

サカセは、医療機関向けのキャビネット、カートを主力商品とし、全国の多くの病院で採用されています。これまでヘルスケア市場で培った技術とノウハウ、医療関係者、患者様目線のモノづくりにより高耐久性、品質を追求したモノづくりを実現。安全性と操作性にも優れた高機能な製品を宿泊業界のニーズに合わせ提案します。

オーダーメイドホテルカートは、ラグジュアリー、ハイエンドの宿泊施設を中心に2025年度に5軒の宿泊施設での採用を目標としております。価格は、ご要望（用途、サイズ、仕様、必要な機能など）によるため、都度見積もりとなります。1台当たり約10万円～50万円（税抜）の価格帯となる見込みです。

※1

商 号：株式会社西村屋

代 表 者：代表取締役社長 西村 総一郎

所 在 地：〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島469

設 立：1951年9月

資 本 金：2,000万円

事業内容：旅館業、飲食サービス業

U R L： http://www.nishimuraya.ne.jp

■会社概要

商 号：サカセ化学工業株式会社

代 表 者：代表取締役社長 酒井 哲夫

所 在 地：〒910-0147 福井県福井市下森田町3-5

設 立：1962年1月

資 本 金：9,600万円

事業内容：医療用キャビネット・カート、医療用具、防災用品

各種プラスチック、ゴム、木、ステンレス、アルミ製品の企画・開発・設計・製造・販売

U R L： https://www.sakase.com/