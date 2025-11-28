パリ発のモードヘアブランドmod's hair(モッズ・ヘア)のスタイリングツールを展開する株式会社三栄コーポレーション(本社：東京都台東区、代表取締役社長：水越 雅己)は、「mod's hair ADVANCED(モッズ・ヘア アドバンス)」シリーズより、近年トレンドの“大きめカール”を簡単に作れる「カーリングアイロン 40mm (MHI-4050-SB)」を2025年11月28日(金)より公式オンラインストア、Amazon、家電量販店等にて順次発売いたします。


■使いやすさにこだわったクールチップ

　凹凸のないクールチップにより、髪が絡まる心配がなく、スムーズにヘアアレンジができます。

　クールチップを持ってヘアセットすることで、本体が安定し髪が巻きやすく、失敗なくヘアスタイルが作れます。


■巻きやすさを考えたクリップ

　硬すぎず、柔らかすぎず絶妙な硬さのクリップを採用し、髪をクリップの根元までしっかりキャッチできます。

　さらに髪の少ない毛先から巻いても途中で髪がはずれる心配がなく、毛先まで美しいカールが簡単に作れます。


■巻きやすさを高めるカーリングリブ

　髪をしっかりキャッチするシリコン製のカーリングリブを採用。

　軽い力で髪を挟むだけで自然なカールが簡単に作れます。

　ウェーブやカールも自在にセットでき、美しいカールが楽しめます。


■充実した機能

・サロン仕様の最高温度約190℃

　110～190℃の5段階温度調節で髪質に合わせて温度が選べます。


・嬉しい立ち上がり約30秒(※1)

　忙しい時に嬉しい急速な立ち上がり。


・グロスシャインコーティング

　耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。

　髪にやさしく、しっとりとしたツヤのある仕上がりに。


・自動温度ロック

　自動温度ロックで使用中も誤操作なくストレスフリー。


・自動電源OFF

　約30分後(※2)に自動で電源が切れて消し忘れても安心。


・海外兼用

　海外でも使用可能。

　旅行や出張にも。


・ヘアアレンジイメージ


　高級感のあるシアーベージュと、洗練されたデザインが魅力のカーリングアイロン。

　トレンド感ある理想のカールと使いやすさをぜひご体感ください。


(※1)約100℃到達時点

(※2)電源を入れた時点から



【製品情報】

品名　　　： モッズ・ヘア　アドバンス　カーリングアイロン 40mm

カラー　　： シアーベージュ

品番　　　： MHI-4050-SB

商品サイズ： 約323×56×72mm

商品重量　： 約400g

電源・電圧： AC100-240V

消費電力　： 0～140W(100VAC時)／0～230W(240VAC時)

URL　　　 ： https://mods-stylingtools.com/products/mhi-4050

発売日　　： 2025年11月28日より順次

販売価格　： 想定価格：6,930円(税込)



【企業概要】

商号　： 株式会社三栄コーポレーション

所在地： 〒111-8682　東京都台東区寿4丁目1番2号

代表者： 代表取締役社長　水越 雅己

設立　： 1950年

URL　 ： https://www.sanyeicorp.com/