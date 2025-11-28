ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」2025年12月9日（火）東京駅にグランドオープン！

■「ランディーズドーナツ」のこだわり



1.毎日手作りで新鮮なドーナツ



「ランディーズドーナツ」最大のこだわりは、すべてのドーナツを毎日手作りしていることです。工場での大量生産ではなく、毎日ドーナツを作り提供しています。



2.高品質な材料の使用



「ランディーズドーナツ」は、厳選された高品質な素材を使用することで、その豊かな風味と食感を実現しています。特に、オリジナルのドーナツミックス粉にこだわり、これがドーナツのふっくらとした柔らかさや、リッチな味わいに繋がっています。



3.伝統のレシピ



「ランディーズドーナツ」は、創業以来長年受け継がれてきたオリジナルのレシピを大切にしています。このレシピは創業当初からほとんど変更されておらず、シンプルながらも飽きのこないおいしさを維持しています。一番人気の『グレイズド レイズド』はふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、甘くて艶やかなシュガーグレイズをコーティングしたシンプルでバランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。



4.独自のドーナツデザイン



「ランディーズドーナツ」では、ユニークでインパクトのあるデザインにもこだわっています。ドーナツ自体も見た目にこだわり、多種多様なトッピングや色鮮やかなデコレーションを施しています。サイズも通常より大きいドーナツから、かわいい丸型の「ランディーズラウンズ」までバリエーションも豊富。味だけでなく、視覚的にも楽しめる商品をご提供しています。