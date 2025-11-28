本格生パスタやピザが味わえるカジュアルイタリアンレストランの「ダニエルズ」を運営する株式会社グラマラスフード(本社所在地：京都府京都市、代表取締役社長：赤松 佐知子)は、ECや大手スーパー、百貨店で販売中の「ダニエルズ パスタソース」を、約1年かけて開発・改良し、2025年12月より満を持して全6種を新発売いたします。イタリア直輸入のパスタマシンで製造した京小麦と新鮮卵の生パスタとセットでの販売も始めます。ご自宅で本格的なお店の味をお楽しみいただけます。ECではパスタセットのギフト販売も行います。

「ダニエルズ パスタソース」URL： https://www.daniels-factory.jp/view/category/pasta_sauce





極上豚の煮込み トマトクリームソース





■開発背景

お店で人気のパスタソースを、ご自宅でも手軽に楽しんでいただきたいという想いから、自社工場が持つノウハウを注ぎ込み、全面的なリニューアルおよび新開発を行いました。

従来のパスタソースを、お客様にご納得いただけるまで改良・新開発し、より本格的で、新鮮な生パスタの食感に合う味わいを追求しています。









■商品の特徴

リニューアル後のパスタソースは、全6種類のラインナップで展開します。





●全6種類のソースを納得いくまで改良・新開発

お店で人気のパスタソースを、自社工場のノウハウを活かして全面的にリニューアルおよび新開発しました。定番の「牛肉100％ ダニエルズ自慢の粗挽き牛肉ボロネーゼ」や「卵黄を加えて仕上げるチーズたっぷりカルボナーラ」に加え、「海老とマッシュルームのトマトクリーム オマール海老のビスク仕立て」などのお店で人気のソースをお家でも手軽に味わっていただけるよう揃えています。





●イタリア直輸入のパスタマシンで製造した生パスタとソースのセットも販売

イタリア直輸入の押し出し式のパスタマシンを使用することで、圧力が加わり、単にもちもちの食感だけでなく、パスタに必須のアルデンテの食感が生まれます。京小麦と新鮮卵をふんだんに使ったダニエルズの生パスタをソースに合わせてチョイスして、セットにしました。





●選べる6種類のソース＆6種類のパスタセットと計12種類の豊富なバリエーション

・牛肉100％でコクのある、ダニエルズ自慢の「粗挽き牛肉ボロネーゼ」×フェトチーニ

・濃厚な卵黄とベーコンの旨みが特徴の「チーズたっぷりカルボナーラ」×スパゲッティ

・豚肉の旨味がたまらない名物パスタ「自家製グアンチャーレのアマトリチャーナ」×リングイネ

・唐辛子の辛味が食欲をそそるショートパスタに合う「溺れ蛸のアラビアータ」×ペンネ

・「海老とマッシュルームのトマトクリーム」は生クリームを加えまろやかでコクのある味わい×スパゲッティ

・ブランド豚使用の贅沢な「極上豚の煮込み トマトクリームソース」など、バラエティ豊かな本格ソースが揃っています。×リングイネ





溺れ蛸のペンネアラビアータ





■商品概要 ※価格は全て税込み

＜牛肉100％ ダニエルズ自慢の粗挽き牛肉ボロネーゼ＞

単品 ：767円

生パスタセット：1,069円





＜卵黄を加えて仕上げるチーズたっぷりカルボナーラ＞

単品 ：702円

生パスタセット：994円





＜自家製グアンチャーレのアマトリチャーナ＞

単品 ：702円

生パスタセット：994円





＜ショートパスタに合う 溺れ蛸のアラビアータ＞

単品 ：1,069円

生パスタセット：1,372円





＜海老とマッシュルームのトマトクリーム オマール海老のビスク仕立て＞

単品 ：907円

生パスタセット：1,210円





＜極上豚の煮込み トマトクリームソース＞

単品 ：745円

生パスタセット：1,048円





＜「ギフト・お歳暮に」パスタセット4種詰め合わせ＞

単品：3,000円





＜「ギフト・お歳暮に」パスタセット4種詰め合わせ＋南イタリア直輸入のディナープレート1枚＞

単品：6,000円





南イタリア陶器：ディナープレートとセットのギフト





●発売日 ：2025年12月

●販売場所：ダニエルズ ECサイト、各デパート日配コーナー

●内容 ：各ソース単品(150g～180g)

パスタセットにはソースに合わせた種類の生パスタ(90～110g)が付属





URL ： https://www.daniels-factory.jp/view/category/pasta_sauce

ギフト・お歳暮URL： https://www.daniels-factory.jp/view/category/gift









■京都を代表するカジュアルイタリアン「ダニエルズ」について

「ダニエルズ」は、1995年に京都・錦市場の入口で創業したカジュアルイタリアンレストランです。まだ生パスタが広く知られていなかった当時、本場の味を提供したいという想いから本場イタリアよりパスタマシーン(製麺機)を取り寄せ、自家製生パスタの専門店としてスタートしました。最大のこだわりである自家製生パスタは、毎日ロングパスタからショートパスタまで7種類のパスタを製麺しています。京都産の小麦と新鮮卵を使用したオリジナルブレンドで、乾麺にはないモチっとした独特の食感が特徴です。本格的な窯焼きピッツァとともに、カジュアルで陽気な南イタリアの雰囲気を感じる料理を提供しています。現在、「京都市内を中心に6店舗」を展開し、ランチやデート、宴会まで、さまざまなシーンでご利用いただいております。









■会社概要

社名 ： 株式会社グラマラスフード

本社所在地 ： 京都市中京区錦高倉西入西魚屋町596 グラマラスフードビル

代表取締役社長： 赤松 佐知子

事業内容 ： 飲食業、食品製造・販売、陶器とリキュールの輸入・販売

創業 ： 1995年2月4日

ホームページ ： https://daniels.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/daniels_porta/

LINE ： https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=972rnjkv





