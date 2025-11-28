こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
湘南・鎌倉エリアのリノベーションマンションシリーズ「海プロジェクト」地域イベントでアップサイクル体験を企画〜逗子市民まつり・江の島フィッシャーマンズマルシェに出店〜
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、湘南・鎌倉エリアで展開するリノベーションマンションシリーズ「海プロジェクト」の一環として、地域イベントに出店し、無料でアップサイクルビーズを使ったキーホルダーづくり体験の場を提供しました。逗子市民まつりおよび江の島フィッシャーマンズマルシェ（2回開催）の3回のイベントにおいて、計350名以上の方々にご参加いただき、地域住民の皆さんが楽しみながら環境問題に触れ、「自分ごと」として考えるきっかけを創出しました。2020年から開始した本プロジェクトは、きれいな海と豊かな暮らしを次世代につなぐことを目指し、ビーチクリーン活動や資源のアップサイクル、環境教育活動の幅を拡大しています。
■ イベント概要
‖47回逗子市民まつり
https://digitalpr.jp/table_img/2493/123579/123579_web_1.png
当日は秋晴れの中、家族連れや学生など幅広い層が来場し、ブースは終始にぎわいました。参加者からは「海岸で見たことがあるずしオブジェと同じデザインで嬉しい」「楽しく作りながら環境問題を考えられた」といった声が寄せられました。夏からの継続的なイベントを通じて、「ずし」オブジェとアップサイクルが浸透し始め、見たこと・触れたことがあるという方が増えてきています。
江の島フィッシャーマンズマルシェ
https://digitalpr.jp/table_img/2493/123579/123579_web_2.png
海辺のマルシェならではの活気ある雰囲気の中、ダンスを披露に来たお子さまや、地元の方々が立ち寄り、アップサイクルの流れを学び、日々できることを考える時間となりました。「海で拾ったごみがこんなにきれいなビーズになるなんてびっくり」「次はビーチクリーンにも参加したい」といった声をいただき、海洋プラスチック問題への理解を深める機会となりました。
■ 今後の展望
今後も各種イベントへの参加を続け、特に次世代を担う子どもたちへの認知拡大と行動変容促進に寄与します。他にも、社員によるビーチクリーンの実施や、今年の夏から開始した、移動型拠点車として「mobica（モビカ）※1」を活用した環境学習機会の創出、子どもが多く集まる施設との連携やアップサイクル素材を活用した新しい商品開発などを計画しています。また、地域団体や企業、NPO法人などとの協働を強化する中で、循環型社会のモデルケースとして、持続可能な暮らしを提案し続けます。
なお、継続実施しているビーチクリーン活動やペットボトルキャップ回収を通じて得られた資源の一部は、アップサイクルタイルとして生まれ変わり、リノベーションマンション 『パークハウス江の島（2026年３月竣工予定）』の1室にアートとして採用される予定です。
※1 mobica（モビカ）：コスモスイニシアグループの株式会社GOOD PLACEが提供するワーケーションカー。車内に電源・Wi-Fiなどを備え、さまざまなシーンで活用可能な多機能車両。 https://mobica-worklife.com/
■ 担当者の声
今回のプロジェクトに込めた想いや、企画に込めた工夫について、オウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」およびYouTubeにて担当者インタビューをご紹介しています。ぜひご覧ください。
https://youtu.be/koMO2HWyj-g
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/umiproject/
■ 湘南エリアでの過去取り組み実績
✓湘南・鎌倉エリア郊外型リノベーションマンション「海プロジェクト」シリーズ第9弾
海洋プラスチック廃棄物を利用したリノベーションマンションが完成
株式会社ソリッドラボ共同製作のアップサイクルタイルを採用
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2023/12/parkhouse_kugenumakaigann/
（2023年12月11日ニュースリリース）
✓NPO法人UMINARIとの共同イベント
ビーチで拾った海洋プラスチック廃棄物が建材へ生まれ変わる
ワークショップとビーチクリーン活動を実施しました
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2023/12/beach_clean_uminari/
（202３年１２月１３日ニュースリリース）
✓湘南の中学生向けに、海洋プラスチック問題の校外学習を実施
〜回収した海洋ごみはアップサイクルし、リノベーションマンションの建材に採用〜
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2024/07/umipro_villeneuve/
（2024年7月23日ニュースリリース）
✓逗子市とともに、官民連携の環境教育を推進
〜海開きに合わせて、逗子海岸にペットボトルキャップ回収ボックスとオブジェを設置〜
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/06/ngc_umiproject/
（2025年6月20日ニュースリリース）
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/11/ngc_umipj/
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
