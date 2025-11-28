2025年締めくくりの一粒万倍日に運試し♪　フェリシモ文具店から、大好評の「ハピくじ」や「文具福袋」が登場。新年に向けて文具を新調して縁起を担いで！

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「ミニツク(R)」のフェリシモ文具店は、2025年の締めくくりと新年の開幕に向けて、運試しが楽しいハズレなしの「ハピくじ」と、かわいくて気分が上がる「文具福袋」を11月17日（月）より販売開始しています。あとわずかとなった2025年。新しいことを始めるのにいいとされる一粒万倍日に文具を新調して、気分も新たに新年を迎える絶好の機会です。

「ハピくじ」は開けるまでどれが届くかわからないわくわく感も魅力のひとつ。新しい年に向けて、デスクの上をお気に入りの文具で彩れば、気分も上がって仕事の効率もアップしそうです。

◆ハピくじ 書くことが楽しくなる かわいい文具コレクション

人気企画「ハピくじ」にミニツクの文具アイテムが登場です。各賞は、A賞〈ノック式カラーペン クリッカート48色セット〉、B賞〈浸透印2種セット〉、C賞〈トレペミニカード20枚セット〉で、メッセージやイラスト、手帳など、書く時間を盛り上げてくれるアイテムがハズレなしで届きます。毎月ワンコイン、運試し感覚で、どれが届くかを待つ時間も楽しみのひとつです。

A賞：ノック式カラーペン クリッカート48色セット

キャップレスで使い勝手のいいカラーペンの豪華48色セットです。

B賞：浸透印2種セット

インクパッドいらずでポンポン押してノートの見出しづくりやスケジュール管理に役立つスタンプのセットです。（複数柄の中からデザイン違いが2種1セットで届きます）

C賞：トレペミニカード20枚セット

ギフトに添えたり、ちょっとしたメッセージカードにしたり、使い方はいろいろ。透け感をおしゃれに楽しむミニカードです。贈られた側も特別感があってうれしいデザイン。20枚のたっぷりセットです。

【NEW】ミニツク ハピくじ 書くことが楽しくなる かわいい文具コレクション

月1口 \500（+10% \550）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251128/1/

縁起担ぎに身の回りの文具を一新！ お得でかわいい文具の福袋を3種類、発売しています。

◆【福袋】いざというときあると便利！ グリーティング雑貨8点セット

ご祝儀袋やレターセット、グリーティングカードなど、シーンに合わせて選びたいグリーティング雑貨8点がセットになった福袋です。お得で便利なラインナップは、セットでストックしておけば、いざというときに安心です。1点添えるだけで贈り物が一気に華やかになります。

ミラー付きのめずらしいカードも。

【NEW】【福袋】いざというときあると便利！ グリーティング雑貨8点セット

1セット \1,450（+10% \1,595）※約\3,500相当の商品が入っています。

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251128/2/

◆【福袋】おひげのポンがどっさり！ 使える文具9点セット

「おひげのポン」のアイテムが9点セットになった福袋です。ノートやレターセット、ステッカーなど、毎日が楽しくなる文具がたっぷり入った特別セットです。

ステッカーはスマホケースにはさんでも◎。

【NEW】【福袋】おひげのポンがどっさり！ 使える文具9点セット

1セット \1,700（+10% \1,870）※約\4,300相当の商品が入っています。

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251128/3/

◆【福袋】ねずみのANDYがいっぱい！ 楽しい文具9点セット

おしゃれでかわいい「ねずみのANDY」を堪能できる、見ているだけで楽しくなるような文具9点がセットになった福袋です。ちょっとした贈りものにANDYのカードなどを添えれば、笑顔も一緒にお届できそうです。

ジッパーバッグはプレゼントやおすそ分けにもぴったり。

【NEW】【福袋】ねずみのANDYがいっぱい！ 楽しい文具9点セット

1セット \1,600（+10% \1,760）※約\3,500相当の商品が入っています。

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251128/4/

◆自宅でできる、自分磨きと趣味の習い事講座「ミニツク(R)」（2016年～）

「やってみたかった、あんなことこんなことが楽しく“身につく”」をコンセプトに、さまざまなおうちレッスンプログラムを提案します。趣味や美容、毎日の習慣、お悩み解決など、おうちで好きなタイミングで始められて、自由なペースで続けられます。ミニツクは気軽にゆる～く楽しみながら自分を少しずつ高める活動「ゆる活」を応援します。

