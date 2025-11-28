茶殻を宮崎県内の地域資源として活用する新たな循環モデルを確立





近年、農林水産省では食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため「みどりの食料システム戦略」を推進し、環境負荷の低減策を掲げています。このような中で伊藤園においては、限りある資源の有効活用と環境負荷低減のため、事業活動を通じた脱炭素化や資源循環などの環境課題解決に取組んできました。



今回、宮崎県農協果汁株式会社および有限会社ビッグファームと連携し、飲料製造工程で排出される茶殻を堆肥化し、地域の飼料作物栽培に活用する新たな循環モデルを確立しました。茶殻堆肥を飼料作物に利用するのは全国初の事例です。2年間の試行錯誤を経て、肥料成分のバランスに優れ、特定成分の過剰蓄積が起こりにくい高品質な堆肥を完成させました。また排出元と活用先が近隣に位置していることから、輸送コスト・環境負荷の大幅な低減を実現し、地域資源の有効活用による農業の生産性向上と地域経済の活性化に貢献します。



本モデルは、農林水産省「みどりの食料システム戦略」にも合致し、持続可能な農業の推進と地域社会への波及効果が期待できます。今後も当社は、持続可能な社会の実現に向けて、地域連携を組み合わせた取組みを全国に広げることで、本業を通じた環境保全・社会貢献活動の輪をより一層広げてまいります。



ご参考：みどりの食料システム戦略について