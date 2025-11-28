¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ»ÔÀ¶¿åÃÏ¶è¤ÇAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ mobi¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡ÁÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÃÏ°è¸òÄÌ¤ò¼Â¸½¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ø¡Á
¡¡Ê¡°æ»ÔÃÏ°èÀ¸³è¸òÄÌ³èÀ²½²ñµÄ¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡¢²ñÄ¹¡§ÀîËÜµÁ³¤¡¢»öÌ³¶É¡§Ê¡°æ»ÔÃÏ°è¸òÄÌ²Ý¡Ë¤ÈÊ¡°æ¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÉôÎÉÃÒ¡¢°Ê²¼¡ÖÊ¡°æ¸òÄÌ¡×¡Ë¡¢Community Mobility³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼荑ÌÐ¹â¡¢°Ê²¼¡ÖCommunity Mobility¡×¡Ë¤Ï¡¢AI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡Ømobi¡Ù¡Êhttps://travel.willer.co.jp/maas/mobi/fukui/¡Ë¤ò¡¢Ê¡°æ»ÔÀ¶¿åÃÏ¶è¤ÇËÜÆü2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡°æ»ÔÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ¶¿åÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¡¢¾è¹ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¸òÄÌ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡°æ»ÔÃÏ°èÀ¸³è¸òÄÌ³èÀ²½²ñµÄ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ûÂ¸¸òÄÌ¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°èÆâ¤Î°ÜÆ°¤òÌÌÅª¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡Ømobi¡Ù¤Î¼Â¾Ú±¿¹Ô¤ò¡¢À¶¿åÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÌó1¤«·î´Ö¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£±¿¹Ô¤ÏÊ¡°æ¸òÄÌ¤¬Ã´¤¤¡¢Community Mobility¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¸òÄÌ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ømobi¡Ù¤Ï¡¢ÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤Î¡È¤Á¤ç¤¤¾è¤ê¡É¤ËÂå¤ï¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¡×¤Ç¤¹¡£ÄÌ±¡¡¦¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁ÷·Þ¡¦Çã¤¤Êª¡¦²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¹Ô¤¤¿¤¤»þ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ø¡¢²÷Å¬¤«¤Ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤°ÜÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ømobi¡Ù¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢AI¤¬Í½Ìó¾õ¶·¤äÆ»Ï©¾õ¶·¤ò¤â¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ë¡¼¥È¤ò»»½Ð¡£Áê¾è¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨¤è¤¯ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ÉÂ±¡¡¦¸øÌ±´Û¡¦¸ø±à¡¦³Ø¹»¤Ê¤É¡¢½»Ì±¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤94¥«½ê¤ò¾è¹ßÃÏÅÀ¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢°ÜÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ò³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¾ÜºÙ¢ä
¡ã¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡ä
¡Ú¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ûhttps://travel.willer.co.jp/maas/mobi/fukui/¡¡
¡ÚWEB¥¢¥×¥ê¡Ûhttps://mobi-jp.com/
¡Ú±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¡Û¡¡Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»ÔÀ¶¿åÃÏ¶è
¡Ú¼Â»Ü¼çÂÎ¡Û¡¡Ê¡°æ»ÔÃÏ°èÀ¸³è¸òÄÌ³èÀ²½²ñµÄ
¡Ú±¿¹Ô²ñ¼Ò¡Û¡¡Ê¡°æ¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡Û
¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüÍË±¿µÙ¡Ë
¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹»þ´Ö¡§8:00¡Á17:00
¡¦¼ÖÎ¾¡§¾è¼ÖÄê°÷8Ì¾¤Î¼ÖÎ¾¡Ê±¿Å¾¼ê½ü¤¯¡Ë
¡¦±¿ÄÂ¡§ÌµÎÁ
¡¦Í½ÌóÊýË¡¡§WEB¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¡Êmobi¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¡§050-2018-0107¡¢±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á19:00¡Ë
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤Ï¡¢7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãWEB¥¢¥×¥ê¡ä
°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://mobi-jp.com/#/register-account¡¡
WEB¥¢¥×¥êÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://mobi-jp.com/#/login¡¡
¢¨Åö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢±¿¹Ô¤òÊ¡°æ¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òCommunity Mobility³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Community Mobility³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
