タイピング英語学習サービス【英語王】、全国の中学校教科書の内容に沿った定期テスト対策や受験対策が可能に

タイピング×英語の独自メソッド「アクティメソッド」を全国100校舎以上で展開中の株式会社iGO（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小林京美）は、昨年11月、本メソッドをベースとした小中高生向けの単語・構文学習ツール【英語王】をリリースいたしました。

今回は、全国の中学校教科書の内容に沿った定期テスト対策や受験対策が可能なコンテンツを新たに追加いたします。

学習指導要領の改訂により、中学校で習う単語数が大幅に増加し、授業のスピードも上がっています。「部活や他の習い事で忙しく、英語の勉強時間が足りない」という中学生の声に応え、短時間で教科書内容を定着させ、定期テストの点数と内申点を効率よく上げるためのツールとして開発いたしました。

◇特徴

１.学校の進度に完全対応

「Unit（ユニット）」や「Lesson」ごとに学習範囲を選べるため、明日の中間・期末テスト範囲をピンポイントで対策可能です。

２.内申点アップに直結

教科書の単語と重要表現を「タイピング×英語」で反復し、定期テストでの高得点獲得をサポートします。

３.高校入試への基礎固め

2021年度の改訂で難易度が上がった中学英語を確実にマスターし、高校受験に必要な基礎力を盤石にします。

◇掲載教科書

東京書籍株式会社 NEW HORIZON

開隆堂出版株式会社 Sunshine

株式会社三省堂 NEW CROWN

教育出版株式会社 ONE WORLD

光村図書出版株式会社 Here We Go!

株式会社新興出版社啓林館 BLUE SKY

※全て令和７年度版

◇収録内容

中学1年生～3年生の必修単語・重要語句

定期テストで頻出のフレーズ・構文

◇フルボイスのテキストで発音も完璧に

単語のスペルが分かっても、発音が分からなければ実用的な英語とは言えません。その問題も【英語王】は解決いたします。収録されている全問題で問題の読み上げがあり、単純な単語のスペルだけでなく、発音やアクセントも学ぶことができるため、「実用的な英語力」を身に着けることができます。

◇変化した英語教育

2020年～2021年度にかけて小中学校の英語教育指導要領は大きく変更されました。

高校では、覚える英単語が1800語から1800～2500語となり、以前までのおよそ1.4倍程度増加しました。

さらに既に文科省は学習指導要領の改訂の諮問を開始していることから、今後は今以上に高校の必修英単語数は増加すると考えられます。

一方で、小学校では会話ベースで英語を学ぶことが中心となっており、単語の読み書きまで十分に身についていないケースが少なくありません。そのため、中学校に進学すると「書けること」を前提に授業が進み、つまずいて英語を苦手・嫌いになってしまう子どもが増えているのが現状です。

加えて、令和7年度の大学入試共通テストより「情報I」が新たに教科として追加され、英単語の学習に割くことのできる時間は今後さらに少なくなっていきます。

こうした背景から、小学生のうちに英単語を先取りして学習しておくことで、中学校以降の授業をスムーズに進められるだけでなく、余裕が生まれた時間を他の教科の勉強に充てられるという大きなメリットもあります。

◇料金

https://eigo-oh.com/

※詳細に関してはHPの問い合わせフォームよりお問い合わせください。

◇会社概要

【企 業】株式会社 iGO（アイゴウ）

【所在地】 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ606

【電話番号】0120-559-165

【代表者】代表取締役 小林 京美

【業務内容】教育事業

【URL】

・株式会社iGO （https://igo-inc.jp/）

・アクティメソッド（https://actimethod.com/）

・英語王（https://eigo-oh.com/）

・Instagram（https://www.instagram.com/actimethod_official）

当社はこれまで、主に小学生向けの英語教室事業を展開して参りましたが、より幅広いニーズに対応するべく、様々な新規事業を進めております。今後も、英語学習をする上での障壁を1つでも減らすことができるよう、全ての人に最良のサービスを届けて参ります。