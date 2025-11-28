¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¤¿Ì±´Ö³ØÆ¸ÊÝ°é»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£3Ç¯¤Ç20¥«½ê¤Ø¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤ò°é¤àÆÈ¼«¥×¥í¥°¥é¥àÆ³Æþ¤Î¡Öµþ¿Ê¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é HOPPA¡×
2030Ç¯¤Ë¤Ï10²¯±ß¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤òÌÜ»Ø¤¹
³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Î©ÌÚ¹¯Ç·¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¾®1¤ÎÊÉ¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³ØÆ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÌ±´Ö³ØÆ¸ÊÝ°é»ö¶È¤ò³ÈÂçÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢¡Öµþ¿Ê¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é HOPPA Ä¹²¬µþ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò2026Ç¯4·î¡¢µþÅÔÉÜÄ¹²¬µþ»Ô¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µþ¿Ê¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é HOPPA¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò°éÀ®¤·¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ØÆ¸ÊÝ°é³«Àß¤ÎÇØ·Ê
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¡ÖÊü²Ý¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¡×¤È¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤Êü²Ý¸å¶µ°é¡×¤ÎÄó¶¡¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¾®1¤ÎÊÉ¡Ù¤È¤·¤ÆµÊ¶Û¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø½¬½Î¤äÊÝ°é±à¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¶µ°éÅªÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Êü²Ý¸å´Ä¶¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¡×¤òÀ°È÷¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Î½¢Ï«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¡×¤òÄó¶¡¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤ËÊ»Àß¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤òµþÅÔ»ÔÆâ¤Ë1¤«½ê¤Î¤ß±¿±ÄÃæ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³ØÆ¸ÊÝ°é»ö¶È¤ÎÂçÉý¤Ê³ÈÂç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬³ØÆ¸ÊÝ°é»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³
¸½Âå¤Î»Ò°é¤Æ¥Ë¡¼¥º¤È¡ÖÊü²Ý¸å¤ÎÂÎ¸³³Êº¹¡×¤Î²ò¾Ã
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊü²Ý¸å¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÍÂ¤«¤ê¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼Á¤Î¹â¤¤³ØÆ¸ÊÝ°é¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î½¢Ï«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢½¼¼Â¤·¤¿Êü²Ý¸å¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤Î½¢Ï«¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¡§¶µ°éÍýÇ°¤È¡Ö°ìÀ¸»Ù±ç»ö¶È¡×
Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³ØÎÏ¤È¿Í´ÖÀ¤Î¸þ¾å¤ò¤Ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶µ°éÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢³Ø½¬½Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ç¤Ï¡¢µþ¿Ê¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í´ÖÀ¤Î¸þ¾å¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë³ØÆ¸ÊÝ°é»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢º£¸å3Ç¯´Ö¤ÇÌó20¥«½ê¤Î³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯¸å¤Î2030Ç¯¤Ë¤Ï10²¯±ß¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£µþ¿Ê¤Î³ØÆ¸ÊÝ°éHOPPA¤ÎÆÃÄ¹ ¡Úµþ¿Ê¤Î³ØÆ¸ÊÝ°éHOPPA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
(1) ÆÈ¼«¤Î¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ
³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡ÖÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë°é¤à¤¿¤á¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£À¸³è¡¦Í·¤Ó¡¦³Ø¤Ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢3 ¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¦9 ¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦ÎÏ¡ä¼«À©¿´¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢ÁÛÁüÎÏ
¡¡¡ã¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ëÎÏ¡ä¼«¿®¡¢¸þ¾åÎÏ¡¢½ÀÆðÀ
¡¡¡ãÂ¾¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎÏ¡äÂÐÏÃÎÏ¡¢¶¦´¶À¡¢¼Ò¸òÀ
(2) ³Ø½¬½¬´·¤È²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Î½¼¼Â
µþ¿Ê¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ÎÎÎ°è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÎÄêÃå¡§¡Ö½ÉÂê¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤È¡ÖÀè¼è¤ê³Ø½¬¡×¡ä
¡¡¡¡³Ø¹»¤Î³Ø¤Ó¤ò³Î¼Â¤ËÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤¹ ¡£
¡¡¡ãÃµµáÎÏ¡¦»×¹ÍÎÏ¤Î°éÀ®¡§PBL¡Ê²ÝÂê²ò·è·¿³Ø½¬¡Ë¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡ä
¡¡¡¡Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤ÊÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¡¦²ÝÂêÈ¯¸«Ç½ÎÏ¤ò°é¤à³èÆ°¤ò½µ¤ËÊ£¿ô²óÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹ ¡£
¡¡¡ã±Ñ¸ìÎÏ¤Î°éÀ®¡§ËèÆü¤Î¡Ö±Ñ¸ìÆÉ½ñ¡Ê¥¢¥×¥êÍøÍÑ¡Ë¡×¡ä¡¡
¡¡¡¡»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ³ØÆ¸´ü¤«¤é±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤òÌµÍý¤Ê¤¯¿¤Ð¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£Í½Äê¥×¥í¥°¥é¥à¡§
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢½ÉÂê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¼«Í³Í·¤Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈóÇ§ÃÎÇ½
ÎÏ¤ò°é¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡PA¡ÊËÁ¸±¶µ°é¡Ë¤ÇÂ¾¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¢PBL¡Ê²ÝÂê²ò·è·¿³Ø½¬¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÂÎ¸³·¿³Ø½¬¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£½µ¼¡¡¦Ç¯´Ö¤ÇÂÎ·Ï²½¤·¤¿½¬¤¤»ö¡Ê¢¨½¬¤¤»ö¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤ÇÇ¦ÂÑÎÏ¡¢¸þ¾å¿´¡¢¼«¿®¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½¬¤¤»ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê·î³ÛÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡Ë
¡ã¤«¤±¤Ã¤³¶µ¼¼¡ä
¡¡ÀìÌç¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê±¿Æ°»ØÆ³¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤ÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯Áö¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿Æ°¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤äÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¡ä
¡¡¥×¥í¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢É½¸½ÎÏ¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼«È¯À¤ò°ú¤½Ð¤¹»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ä¸þ¾å¿´¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò¸òÀ¤â¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¡ä
¡¡¹âÉÊ¼Á¤Ê¶µºà¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿³Ø¤Ó¤ä¶¨Æ¯À©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·×²èÎÏ¤ä¶¦´¶À¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¡ÖÆÀ°Õ¡×¤òÈ¯¸«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«Àß¤¹¤ë»ÜÀß¤Î³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î¡§µþ¿Ê¤Î³ØÆ¸ HOPPA Ä¹²¬µþ¡Ê²¾¾Î¡Ë
¢£½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜÄ¹²¬µþ»Ô±ü³¤°õ»û¿¹¥Î²¼£´
¢£Äê°÷¡§50Ì¾¡Ê¾®³Ø¹»1¡Á6Ç¯À¸ÂÐ¾Ý¡Ë
¢£³«½ê»þ´Ö¡§
¡¡¡¡Ê¿Æü¡¡¼ø¶È½ªÎ»¸å¡Á19:00¡Ê±äÄ¹20:30¡Ë
¡¡¡¡ÅÚÍË¡¦Ä¹´üµÙ²Ë¡¡8:30¡Á19:00¡Ê±äÄ¹8:00¡Á20:30¡Ë
¢£±¿±ÄÂÎÀ©
»ùÆ¸10Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ËÉºÒ·×²è¤ÎÇ¯¼¡¹¹¿·¤ÈÈòÆñ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤Î¸½¾ì¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¿¦°÷¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òºÙ¤ä¤«¤Ë¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¤ò³«Àß¤¹¤ëÄ¹²¬µþ»Ô¤Ï¡¢µþ¿Ê¤¬1997Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¡Ê¸½ºß¤Îµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²Ä¹²¬¹»¡Ë¤ò³«¹»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢½¸¹ç½Î¤ÎÂ¾¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³·ÁÂÖ¤Î½Î¡Êµþ¿Ê¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥ï¥ó¡Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÝÂê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µþ¿Ê¤Î¶µ°éÍýÇ°¤È¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÏ°è¤Ø´Ô¸µ¤·¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°é¤Á¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡Û
ËÜ¼Ò¡§600-8177µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¸Þ¾ò²¼¤ëÂçºäÄ®382-1
ÀßÎ©¡§1981Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÌÚ¡¡¹¯Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê½¸¹ç³Ø½¬½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡Ë¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
½¾¶È°÷¿ô¡§2,081Ì¾¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½ê¿ô¡§493¥«½ê¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://group.kyoshin.co.jp/
¡Úµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1975Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤Î¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£¶µ°é¤È¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÏµþÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ëµþ¿Ê¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é
