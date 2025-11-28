FMヨコハマの公開収録イベント「E-Ride Tune -Early Xmas 2025-」を12/7（日）に開催

写真拡大 (全9枚)

ヤマハ発動機株式会社の横浜ブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」にて、12月７日（日）にFMヨコハマ（84.7MHz）の公開収録イベント「E-Ride Tune -Early Xmas 2025-」を開催。

FMヨコハマの人気番組「YAMABICO」「キイテル 裸足」からDJとゲストにお越しいただき、臨場感のある公開収録を実施します。

収録の前後にはMC川内美月さんによる生リポートも。

一足早いクリスマスをYamaha E-Ride Baseで楽しみましょう！

〈日時〉2025年12月7日(日) 12:00〜16:00（予定）

〈会場〉Yamaha E-Ride Base

【スケジュール・登壇者】

■ 12:00〜

イベント開始

〈MC〉川内美月







川内美月


■ 12:30〜

「YAMABICO」公開収録

〈ゲスト〉LIL LEAGUE

〈DJ〉MITSUMI

※会場の混乱を避けるため、整理券の配布を予定しております。

　詳細は下段に記載の注意事項をご確認ください。







LIL LEAGUE









MITSUMI


■ 15:00〜

「キイテル 裸足」公開収録

〈DJ〉リンダカラー∞







リンダカラー∞


≪「YAMABICO」公開収録観覧席の整理券配布について≫

数に限りはございますが、観覧席をご用意しております。

多くの方にご来場いただくことが予想されるため、当日に整理券を配布いたします。

会場入り口に案内看板を掲出いたしますので、整理券ご希望の方はお並びください。

9:00　整理券配布開始（予定）

10:00　「Yamaha E-Ride Base」 開場

12:00　整理券対象者 集合時間

12:30　公開収録開始

※他の施設利用者、施設管理者のご迷惑にならないよう、前日、早朝からの整列はご遠慮ください。

※整理券の配布は「観覧席」のみ対象です。立ち見の方は、イベント開演時刻に合わせてお越しください。

※整理券はお一人につき一枚のみ配布します。お連れ様の分はお渡ししかねますので、必ずご本人がお越しください。

【会場限定コラボステッカー】

来場者アンケートに回答いただいた方に、「Yamaha E-Ride Base」とFMヨコハマのコラボステッカーを配布します。

配布期間：2025年12月7日(日)〜2026年1月31日(土)

■Yamaha E-Ride Baseについて

Yamaha E-Ride Baseは、ヤマハ発動機株式会社が運営する体験型ショールームで、横浜みなとみらいの街でeBikeを楽しんでいただける施設です。

eBikeは、ペダルの漕ぐ人の力とモーターの力を融合し、なめらかでパワフルなアシストを行う、スポーツ電動アシスト自転車。スタッフがおすすめする、あなたに最適なeBikeをご体験いただけます。

また、Yamaha E-Ride Baseには180度大型スクリーンにより迫力の映像をお届けするシアター、電動アシスト自転車生誕の地・静岡県森町のお茶が味わえるラウンジなどを常設。

ヤマハ発動機の製品や最新技術の企画展や、さまざまなイベントも開催しています。

eBikeの楽しさとヤマハ発動機の魅力を、ごゆっくりとお楽しみください。

■アクセス

神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-1-2　横浜シンフォステージ イーストタワー1階　

みなとみらい線「新高島駅」３・４番出口　徒歩1分

横浜駅東口　徒歩10分

本件に関するお問合わせ先

Yamaha E-Ride Base

045-228-8760

冬期（12月〜2月）10:00〜17:00

夏期（3月〜11月）10:00〜18:00

休館日　毎週火曜／第1・第3月曜

※第1・第3月曜が祝日の場合はその週の水曜が休館となります

関連リンク

Yamaha E-Ride Base公式WEBサイト

https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/

FMヨコハマトピックス

https://www.fmyokohama.co.jp/topics/11847