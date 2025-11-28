こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
FMヨコハマの公開収録イベント「E-Ride Tune -Early Xmas 2025-」を12/7（日）に開催
ヤマハ発動機株式会社の横浜ブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」にて、12月７日（日）にFMヨコハマ（84.7MHz）の公開収録イベント「E-Ride Tune -Early Xmas 2025-」を開催。
FMヨコハマの人気番組「YAMABICO」「キイテル 裸足」からDJとゲストにお越しいただき、臨場感のある公開収録を実施します。
収録の前後にはMC川内美月さんによる生リポートも。
一足早いクリスマスをYamaha E-Ride Baseで楽しみましょう！
〈日時〉2025年12月7日(日) 12:00〜16:00（予定）
〈会場〉Yamaha E-Ride Base
【スケジュール・登壇者】
■ 12:00〜
イベント開始
〈MC〉川内美月
■ 12:30〜
「YAMABICO」公開収録
〈ゲスト〉LIL LEAGUE
〈DJ〉MITSUMI
※会場の混乱を避けるため、整理券の配布を予定しております。
詳細は下段に記載の注意事項をご確認ください。
■ 15:00〜
「キイテル 裸足」公開収録
〈DJ〉リンダカラー∞
≪「YAMABICO」公開収録観覧席の整理券配布について≫
数に限りはございますが、観覧席をご用意しております。
多くの方にご来場いただくことが予想されるため、当日に整理券を配布いたします。
会場入り口に案内看板を掲出いたしますので、整理券ご希望の方はお並びください。
9:00 整理券配布開始（予定）
10:00 「Yamaha E-Ride Base」 開場
12:00 整理券対象者 集合時間
12:30 公開収録開始
※他の施設利用者、施設管理者のご迷惑にならないよう、前日、早朝からの整列はご遠慮ください。
※整理券の配布は「観覧席」のみ対象です。立ち見の方は、イベント開演時刻に合わせてお越しください。
※整理券はお一人につき一枚のみ配布します。お連れ様の分はお渡ししかねますので、必ずご本人がお越しください。
【会場限定コラボステッカー】
来場者アンケートに回答いただいた方に、「Yamaha E-Ride Base」とFMヨコハマのコラボステッカーを配布します。
配布期間：2025年12月7日(日)〜2026年1月31日(土)
■Yamaha E-Ride Baseについて
Yamaha E-Ride Baseは、ヤマハ発動機株式会社が運営する体験型ショールームで、横浜みなとみらいの街でeBikeを楽しんでいただける施設です。
eBikeは、ペダルの漕ぐ人の力とモーターの力を融合し、なめらかでパワフルなアシストを行う、スポーツ電動アシスト自転車。スタッフがおすすめする、あなたに最適なeBikeをご体験いただけます。
また、Yamaha E-Ride Baseには180度大型スクリーンにより迫力の映像をお届けするシアター、電動アシスト自転車生誕の地・静岡県森町のお茶が味わえるラウンジなどを常設。
ヤマハ発動機の製品や最新技術の企画展や、さまざまなイベントも開催しています。
eBikeの楽しさとヤマハ発動機の魅力を、ごゆっくりとお楽しみください。
■アクセス
神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-1-2 横浜シンフォステージ イーストタワー1階
みなとみらい線「新高島駅」３・４番出口 徒歩1分
横浜駅東口 徒歩10分
本件に関するお問合わせ先
Yamaha E-Ride Base
045-228-8760
冬期（12月〜2月）10:00〜17:00
夏期（3月〜11月）10:00〜18:00
休館日 毎週火曜／第1・第3月曜
※第1・第3月曜が祝日の場合はその週の水曜が休館となります
関連リンク
Yamaha E-Ride Base公式WEBサイト
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/
FMヨコハマトピックス
https://www.fmyokohama.co.jp/topics/11847
