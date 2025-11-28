マクロスシリーズを特集した模型ムック「マクロスメカニクス2025【AUTUMN】特集：超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」11月28日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、マクロスシリーズを特集した模型ムック「マクロスメカニクス2025【AUTUMN】特集：超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」を2025年11月28日（金）より全国書店で発売いたします。
特集：超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335325&id=bodyimage1】
「マクロスメカニクス2025【SUMMER】」が11月28日（金）に発売！ 本書は“マクロスの最前線を発信する”をコンセプトに「マクロスモデラーズ」で展開される各メーカーの「マクロス」プラモデルや、さまざまな「マクロス」コンテンツをお届けするマクロスオンリーマガジンになります。
今回の特集は『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』。PLAMAXシリーズ最新アイテムにしてファン待望の「VF-1S ストライクバトロイドバルキリー（一条輝機）」を筆頭に、ハセガワ製「クァドラン・ロー」など、近年リリースされた“愛おぼ”アイテムが盛りだくさんです。その他「全日本模型ホビーショー」のレポートや「マクロスモデラーズ第9回プラモデルフォトコンテスト」の全応募作品掲載など、充実の内容を最大戦速（マクロスピード）でお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335325&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335325&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335325&id=bodyimage4】
【商品情報】
マクロスメカニクス2025【AUTUMN】 特集：超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか
●発売日：2025年11月28日（金）発売
●定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）
●雑誌コード：68160-90
●ISBNコード：978-4-7986-4009-9
●JANコード：9784798640099
●判型：A4判 中綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）1984 BIGWEST
配信元企業：株式会社ホビージャパン
