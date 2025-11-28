リディアダンスアカデミー武蔵小杉校にてrisabutterflyの新クラス開講！！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、神奈川県川崎市のダンススタジオにて新クラス（担当：risabutterfly）を12月4日 （木）よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/musashikosugi-newclass-risabutterfly/
［講師］
risabutterfly
［担当レッスン］
毎週木曜
Aスタジオ
16:00～17:00 リトルクラス
17:15～18:30 Girls HIPHOP/キッズ
18:45～20:00 Girls HIPHOP/一般
■講師経歴
・HIPHOP歴18年
・GIRLS歴8年（独学）
・チームやソロでの都内イベント 出演、プライベートクラス、など
・指導歴9年
リトル～大人、初級～上級まで幅広く
■レッスン内容
リトルクラスでは、音楽を感じ体を動かすことの楽しさ。
そしてその気持ちをみんなで共有することの素晴らしさを伝えられるようなクラスにいたします。
ダンスの『はじめの一歩』を一緒に始めましょう！
Girls HIPHOPクラスでは、基礎と表現力を重視しながら、その方に合ったスピードや伝え方で教えてまいります！
“かっこよく踊る” “上手くなる”だけでなく、ダンスを心から楽しむことや自分に自信を持てるような環境づくりを何より心がけております。
HIPHOPとGirlsどちらの要素も織り交ぜながら、色んな動きと音楽に触れ、生徒様の可能性を広げていけるよう精一杯努めます！
会員様向け無料体験会
無料体験会：2025/12/4 （木）
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/77/79?date_from=2025-12-04
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので購入後ご予約ください。
尚、12月休会の方とチケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケットや1回チケットでご予約ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー武蔵小杉校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー武蔵小杉校
所在地：〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 東横小杉ビルディング1F
最寄駅：JR南武線/東急東横線「武蔵小杉駅」徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/musashi-kosugi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335273&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
