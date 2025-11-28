Kuradashi¡ß¥¥¹¥³¥Õー¥º¶¦Æ±³«È¯¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡×11·î28Æü¤è¤ê¡¢Kuradashi½é²óÈÎÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÂ¼¹¸Ê¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥À¥·¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¥¹¥³¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×À¤¿¿Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥¥¹¥³¥Õー¥º¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Kuradashi¤Î¥³¥¢¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ë¡ÖKuradashi¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¡ÈÆÃÊÌ¤Ê°ì»®¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ëÎäÅà¥«¥ìー¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢11·î28Æü¤è¤êKuradashi¤Ë¤Æ¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìー ÈÎÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kuradashi.jp/pages/kisco-beefcurry-cp(https://kuradashi.jp/pages/kisco-beefcurry-cp)
¢£¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìーÈÎÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥¹¥³¥Õー¥º¤ÈKuradashi¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç³«È¯¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢11·î28Æü(¶â)～12·î28Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¡§11·î28Æü(¶â)0:00～12·î28Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§
¡¡£±.¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìー 3¿©¥»¥Ã¥È
¡¡£².¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìー 5¿©¥»¥Ã¥È
¡¡£³.¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìー/¥¥¹¥³¤Î¥Ò¥È¥µ¥é¥·¥êー¥º¥«¥ìー¡×4¼ï¥»¥Ã¥È¡Ê·×10¿©¡Ë
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¡¡¡¡¡§´ü´Ö¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/14485/table/654_1_0c2b19829da94416bba8ca3c3a3e397f.jpg?v=202511281058 ]
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¤Ï¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¾¦ÉÊ¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢£¶¦Æ±³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¥¯¥é¥À¥·¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥Õー¥É¥í¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë²ñ¼Ò¡×¤ò·Ç¤²¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ýÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥¹¥³¥Õー¥º¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÅ¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È¤·¤ÆÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤È°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿À½Â¤ÂÎÀ©¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥¹ー¥×¤ä¥½ー¥¹¡¢Ä´Íý¿©ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°û¿©Å¹¸þ¤±¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¡Ö¥×¥í¤ÎÌ£¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥¥¹¥³¤Î¥Ò¥È¥µ¥é¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÈÄí¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¥×¥í¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥¹¥³¥Õー¥º¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥À¥·¤È¥¥¹¥³¥Õー¥º¤Î¶¦Æ±¾¦ÉÊ³«È¯¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖKuradashi¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È»î¿©²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ì£¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢ÁÊµáÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¡×¡Ö²ÈÄí¤Ç¿©¤Ù¤ëºÝ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òºÆÅÙ»î¿©¤·¤¿Kuradashi¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉõ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌëÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÊì¤ÎÆü¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤ËÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê°ì»®¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê²¤É÷¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¤ÎÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¤Ç¿©ºà¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥·¥§¥Õ¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥«¥ìー¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Kuradashi¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤È¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏºÆ¸½¤¬Æñ¤·¤¤¥·¥§¥Õ¤Îµ»¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ìÔÂô¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢§¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ½Ð¤·¤¿»Æµí¹ü¤Î»ÝÌ£¤È¥³¥¯
£².¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹
£³.³ê¤é¤«¤Ê¤¬¤é¤â½Å¤¿¤¹¤®¤Ê¤¤Àå¿¨¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿²¤É÷¥½ー¥¹
£´.¥¹¥×ー¥ó°ìºü¤´¤È¤Ë¤ªÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÆùÎÌ¤È½À¤é¤«¤ÊµíÆù¤ÎËþÂ´¶
¢£KuradashiÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Õー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥Ö¥é¥ó¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¿Ü³ ¤Ò¤Ê¤¿
¡Öº£²ó¤Î¥¥¹¥³¥Õー¥º¤µ¤Þ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ´ë¶È¤È¥æー¥¶ー¤¬Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤°ìÉÊ¡×¤ò¶¦¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ë¶¦Æ±³«È¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥À¥·¤Îº£¸å¤Î»ö¶È²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¥¥¹¥³¥Õー¥ºÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¾¦ÉÊËÜÉô ¾¦ÉÊ´ë²èÉô ²ÃÆ£ ·½°ì»á
¡ÖKuradashi¤µ¤Þ¤Î¥Õー¥É¥³¥Ä2024¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤´Ã´Åö¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÅö¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡¢¡¡¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤äÅ¹Æ¬»î¿©¤ÎÊýË¡¤Ê¤É°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²èÆâÍÆ¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤µ¤Þ¤È¤Î»î¿©²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÈÄí¤Ç¿©¤Ù¤ë¥×¥í¤ÎÌ£¡×¤òÀ§Èó¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
º£¸å¤â¥¯¥é¥À¥·¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¥Õー¥É¥í¥¹¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥¹¥³¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡§µ×À¤¿¿Ìé
ÀßÎ©¡§1979Ç¯8·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©170-0013 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-21-11 ¥ªー¥¯ÃÓÂÞ¥Ó¥ë5³¬
URL¡§https://www.kiscofoods.co.jp/index.html
¢£³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¥È¥¯¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¤È¤Ï
Kuradashi¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¥È¥¯¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¡¢¤ª¥È¥¯¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò´Ä¶ÊÝ¸î¡¦ºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥ÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤ä¥¯¥é¥À¥·´ð¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢SDGs17¤ÎÌÜÉ¸¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¯¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.kuradashi.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡§²ÏÂ¼¹¸Ê¿
ÀßÎ©¡§2014Ç¯7·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©141-0021 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3ÃúÌÜ2-1 ÌÜ¹õ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 5F
URL¡§https://corp.kuradashi.jp/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡Û
¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¡§https://www.kuradashi.jp/
¡¦¥¯¥é¥À¥·¤¬¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥À¥·´ð¶â¡×¡§https://www.kuradashi.jp/fund
¡¦ÎäÅàÂðÇÛÊÛÅö¡ÖDr.¤Ä¤ë¤«¤á¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡§https://tsurukame-kitchen.com/
¡¦ÎäÅàÂðÇÛÊÛÅö¡ÖKitchen Chef & Doctor¡×¡§https://chef-doctor.com/shop
¡ÚÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û
¡¦KuradashiÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://kuradashi.jp/pages/stores
¡Ú¥¯¥é¥À¥·¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Û
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡§https://corp.kuradashi.jp/sustainability/
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¡§https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report
¡Ú2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Î¼ç¤ÊÎß·×¼ÂÀÓ¡Û
¡¦¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸ºÎÌ¡§30,828¥È¥ó ¡¦·ÐºÑ¸ú²Ì¡§149²¯9,926Ëü±ß
¡¦CO2ºï¸ºÎÌ ¡§81,726t-CO2 ¡¡¡¡ ¡¦»Ù±çÁí³Û¡§173,991,693±ß
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡ÖKuradashi¡×¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö1.5¼¡Î®ÄÌ¡×¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ò²ÁÃÍ¤Ø¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£